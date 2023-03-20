Сюрприз Собору Паризької Богоматері змінює уявлення про готичну архітектуру

Нотр-Дам-де-Парі — це всесвітньовідомий собор, який є чудовим прикладом готичної архітектури. Всі чули про Квазімодо, нещасного горбуна з важкою долею та про пожежу 2019-го року.

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Завдяки пожежі, яка відбулася кілька років тому, стало відомо про будівництво Нотр-Дам-де-Парі й те, як він став найвищим собором свого часу. Як виявилося, допомогли у цьому звичайні залізні скоби, повідомляють Science Alert.

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У квітні 2019-го року, внаслідок пожежі у Соборі Паризької Богоматері зруйнувалися соборний шпиль та дах, а також сильно пошкодився інтер’єр. Шпиль з дуба, зруйнований внаслідок пожежі, був заміною оригінального шпилю.

Попри шкоду, яку завдала собору пожежа 2019-го року, вона допомогла археологам дослідити приховані частини будівлі. У результаті досліджень стало відомо, що успішного завершення будівництва допомогли досягнути залізні скоби: археологи знайшли їх у різних частинах собору і датують початком 1160-х років.

Завдяки цим знахідкам стало зрозуміло, що використання заліза в кладці не є таким сучасним, як вважали раніше: середньовічні будівельники використали цю архітектурну техніку задовго до реставрації собору у 19-му столітті.

"Нотр-Дам тепер, безсумнівно, є першим відомим готичним собором, де залізо масово використовували для зв’язування каменів як справжній будівельний матеріал", — підсумовують археологи, що працюють у Парижі.

На думку дослідників, таке металеві елементи слід вважати інноваційним посиленням конструкції собору, що використовувалося до 13-го століття, коли будівля вдосконалювалася та доповнювалася новими елементами Фото: L'Héritier та ін., PLOS ONE , 2023

Команда вважає, що залізні кріплення Нотр-Даму зроблені за два десятиліття до будівництва собору Суассон та за чотири десятиліття до Бурзького собору. Досі ці дві будівлі вважали першими зразками системної залізної кладки. Тепер стає зрозуміло, що першим був саме Собор Паризької Богоматері.

Архітектор собору широко використовував метал, щоб скріпити камені: трибуни собору та вигини арок скріплені залізними скобами.

"У той час, як в інших будівлях використовували дерев’яні стяжки, протягнуті між арками… перший майстер будівництва Нотр-Дам де Парі зробив сміливий вибір системи, використовуючи міцніший матеріал, який можна було легше приховати" — повідомляють археологи.

На думку дослідників, таке металеві елементи слід вважати інноваційним посиленням конструкції собору, що використовувалося до 13-го століття, коли будівля вдосконалювалася та доповнювалася новими елементами.

Також виявлено сотні скоб в нефі собору. Їх не вдалося точно датувати, але вони однозначно мають інший вигляд, ніж скоби на підлозі. Експерти вважають, що вони є роботою іншого архітектора, якого найняли між 1170-ми й 1190-ми роками.

Цікавим є те, що виявив хімічний аналіз скоб: метал походив з різних джерел, тобто, в середньовіччі, ймовірно, існував ринок нового та переробленого заліза Фото: L'Héritier та ін., PLOS ONE , 2023

Найімовірніше, другий архітектор перейняв техніку від першого та передав її своєму наступнику: скоби у верхній частині бічних стін датуються початком 13-го століття, тобто, вони були зведені вже після того, як заклали каркас будівлі.

Схожі скоби використовували й у 19-му столітті, тож експерти раніше припускали, що ними скріплювали камені собору не раніше цих робіт. Тож, як кажуть дослідники, пожежа "пролила нове світло на початки готичного будівництва, дозволивши краще зрозуміти мислення майстрів-мулярів".

Цікавим є те, що виявив хімічний аналіз скоб: метал походив з різних джерел, тобто, в середньовіччі, ймовірно, існував ринок нового та переробленого заліза.

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