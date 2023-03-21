Челюсти возвращаются. В воды Индонезии выпустили первых двух детенышей акул из 500 (фото)

Чарли и Кэтлин ознаменовали старт первой в истории попытки возродить вымирающий вид зебровых акул.

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Вокруг архипелага в провинции Западное Попуа в Индонезии сегодня едва ли можно встретить зебровых акул, хотя когда-то эта территория и считалась их родным домом. Исследователи считают, что этот вид полностью исчез на этой территории из-за чрезмерного вылова рыбы, пишет National Geographic.

Ученые отмечают, что в период с 2001 по 2021 годы у берегов Индонезии удалось встретить всего три особи акул-зебр, а потому организации из 15 стран запустили первую в истории операцию по восстановлению утраченного вида. В ходе этого процесса в родные для акул-зебр воды Индонезии планируют выпустить 500 особей.

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Отмечается, что в Раджа-Ампате строится питомник, в который доставляются и выращиваются яйца, что позволяет детенышам свободно плавать в и старом новом доме. По словам индонезийского морского ученого, помогавшего управлять программой ReShark, Неша Ичида, они с коллегами уже выпустили в воды Индонезии первых двух из 500 детенышей зебровыш акул по имени Чарли и Кэтлин — по сути, они стали первой ступенькой "важной вехи" в возрождении вида, который в этих водах считается утраченным.

Первых акул выпустили у берегов Индонезии в январе 2023 года Фото: Jennifer Hayes/David Doubilet/National Geographic

Программа ReShark представляет собой аналог других программ по восстановлению дикой природы, в рамках которых ученые работают над восстановлением популяций калифорнийских кондор и китайских гигантских панд. С одним лишь отличием — данная программа распространяется на виды, живущие в океане.

Исследователи отмечают, что Раджа Ампат был выбран из-за всемирно признанного успеха в области сохранения видов. Теперь заповедник работает над восстановлением популяции акул и скатов — в него входят 44 аквариума и 70 организаций. В январе сотрудники программы уже выпустили в воды Индонезии первых двух детенышей, однако к концу 2023 году ожидается, что количество зебровых акул в водах Индонезии значительно возрастет.

Морские исследователи отмечают, что яйца акул были выращены в лабораториях, а затем отправлены в инкубаторий в Индонезии, где детеныши вылупляются, а затем о них пекутся "акульих нянек", представляющих собой команду, которая заботится о малышах, пока они не наберутся сил для жизни в дикой природе.

Участники проекта, впрочем, понимают, что реинтродукция зебровых акул в Индонезии может обернуться крахом, ведь молодые особи более склонны к болезням, а также являются лакомой добычей для хищников. Именно поэтому в общей сложности в воды Индонезии планируют выпустить не менее 500 особей.

Чарли и Кэтлин стали первыми из 500 акул Фото: Jennifer Hayes/David Doubilet/National Geographic

Исследователи отмечают, что успех программы является весьма важным и может привести с спасению большого количества акул. Отметим, что в 2021 году ученые обнаружили, что почти 40% всех видов акул и скатов находятся, увы, на грани исчезновения. Более того, статистика свидетельствует о том, что лишь с 2014 года количество скатов, химер и акул, которым угрожает исчезновение, удвоилось до 32,6%.

Основной причиной исчезновения видов считают чрезмерный вылов рыбы, другими причинами называют — потерю среды обитания, изменение климата и загрязнение. Все это в той или иной степени влияет на сокращение популяций, а потому успех данной программы так важен не только для зебровых акул, но и множества других видов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему белым акулам ни за что не удастся выжить в неволе.