Щелепи повертаються. У води Індонезії випустили перших двох дитинчат акул із 500 (фото)

Чарлі і Кетлін ознаменували старт першої в історії спроби відродити вид зебрових акул, що вимирає.

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Навколо архіпелагу в провінції Західне Папуа в Індонезії сьогодні навряд чи можна зустріти зебрових акул, хоча колись ця територія і вважалася їхньою рідною домівкою. Дослідники вважають, що цей вид повністю зник на цій території через надмірний вилов риби, пише National Geographic.

Вчені зазначають, що в період з 2001 по 2021 роки біля берегів Індонезії вдалося зустріти лише три особини акул-зебр, а тому організації з 15 країн запустили першу в історії операцію з відновлення втраченого виду. У процесі цього у рідні для акул-зебр води Індонезії планують випустити 500 особин.

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Зазначається, що в Раджа-Ампаті будується розплідник, в який доставляються і вирощуються яйця, що дозволяє дитинчатам вільно плавати в старому новому будинку. За словами індонезійського морського вченого, що допомагав керувати програмою ReShark, Неша Ічіда, вони з колегами вже випустили у води Індонезії перших двох із 500 дитинчат зебровищ акул на ім'я Чарлі та Кетлін — по суті, вони стали першою сходинкою "важливої віхи" у відродженні виду, який у цих водах вважається втраченим.

Перших акул випустили біля берегів Індонезії у січні 2023 року Фото: Jennifer Hayes/David Doubilet/National Geographic

Програма ReShark є аналогом інших програм з відновлення дикої природи, в межах яких вчені працюють над відновленням популяцій каліфорнійських кондорів і китайських гігантських панд. З однією лише відмінністю — дана програма поширюється на види, що живуть в океані.

Дослідники зазначають, що Раджа Ампат був обраний через всесвітньо визнаний успіх у сфері збереження видів. Тепер заповідник працює над відновленням популяції акул і схилів — до нього входять 44 акваріуми та 70 організацій. У січні співробітники програми вже випустили у води Індонезії перших двох дитинчат, проте до кінця 2023 очікується, що кількість зебрових акул у водах Індонезії значно зросте.

Морські дослідники зазначають, що яйця акул були вирощені в лабораторіях, а потім відправлені в інкубаторій в Індонезії, де дитинчата вилуплюються, а потім про них піклуються "акулячі няньки", що є командою, яка доглядає за малюками, поки вони не наберуться сил для життя у дикій природі.

Учасники проєкту, втім, розуміють, що реінтродукція зебрових акул в Індонезії може призвести до краху, адже молоді особини більш схильні до хвороб, а також є ласим шматочком для хижаків. Саме тому загалом води Індонезії планують випустити не менше 500 особин.

Чарлі та Кетлін стали першими з 500 акул Фото: Jennifer Hayes/David Doubilet/National Geographic

Дослідники кажуть, що успіх програми є дуже важливим і може призвести до порятунку великої кількості акул. Зазначимо, що у 2021 році вчені виявили, що майже 40% усіх видів акул та схилів знаходяться, на жаль, на межі зникнення. Більше того, статистика свідчить про те, що лише з 2014 року кількість схилів, химер та акул, яким загрожує зникнення, подвоїлася до 32,6%.

Основною причиною зникнення видів вважають надмірний вилов риби, іншими причинами називають — втрату довкілля, зміну клімату та забруднення. Все це тією чи іншою мірою впливає на скорочення популяцій, а тому успіх даної програми такий важливий не тільки для зебрових акул, а й багатьох інших видів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому білим акулам нізащо не вдасться вижити у неволі.