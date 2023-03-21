На двух стульях. Ученые нашли способ накормить миллионы и удержать тонны углерода

Исследователи полагают, что нашли идеальный вариант выращивания продуктов, богатых белком, и удерживания лишнего углерода в почве, не разрушая леса.

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Численность населения планеты растет, а вместе с ней растет и потребность в большем количестве еды, в погоне за которой страдает дикая природа, ведь именно она становится "предметом нападок". В результате конфликт между нашими потребностями в сельскохозяйственных угодьях и вырубкой лесов, для их создания становится объективной природой для экологии планеты в целом, пишет Science Alert.

Однако теперь исследователи полагают, что нам стоит обратить внимание на не такой очевидный источник пищи, который, похоже, способен удовлетворить наши потребности в белке и оставить леса нетронутыми. Так сказать, найдена золотая середина.

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По словам эколога из Университета Стерлинга в Великобритании, который стал соавтором нового исследования, Аластера Джампа, решить нашу дилемму могут помочь съедобные грибы. Они помогут производить продукты, богатые белком, в большом количестве, но также и смогут удерживать лишний углерод в почве. Но даже и это еще не все — для выращивания грибов вовсе не обязательно уничтожать леса.

Отметим, что диета из самих только грибов может показаться не очень-то привлекательной, однако стоит помнить, что они богаты клетчаткой, содержат незаменимые жирные кислоты и вполне способны заменить другие источники белка, в том числе и мясо.

Исследователи основывали свои выводы на статистике высадки деревьев за последнее десятилетие и пришли к выводу, что выращивание грибов на этих территория, вполне способно ежегодно обеспечивать продуктами миллионы людей, при этом ни одно из деревьев не пострадает.

Однако ученые отмечают, что вся концепция на самом деле немного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Результат же будет достигнут лишь при условии, что новые методы совместного культивирования грибов и рассады могут быть расширены.

Идея исследователей заключается в том, что съедобные грибы, такие как синяя молочная шапочка (Lactarius indigo), будут выращиваться по одной из двух концепций:

в лесах посаженных в системе, похожей на фруктовый сад;

для восстановления лесов в соответствии с природоохранными целями.

Предполагается, что плодовые тела грибов будут выращиваться в лаборатории, а затем их споры будут использованы для инокуляции молодых саженцев деревьев перед их высадкой в системы.

Трюк заключается в том, что грибы естественным образом вступают в тесные связи с деревьями, обвиваются вокруг их корней, а далее происходит обмен минералами и питательными веществами на углерод. По мере роста деревьев будет увеличиваться и подземная сеть грибов. По словам авторов исследования, в долгосрочной перспективе это приведет к увеличению производства продуктов питания, при этом все риски, связанные с интенсивным сельским хозяйством будут уменьшены. Речь идет об:

использовании удобрений;

использованию большого количества воды;

выращиванию дополнительных кормов для скота;

выделение парниковых газов;

вспахивания и обработки почвы (если ее не трогать, может удерживать углерод).

Предварительные подсчеты показывают, что добавление грибов в бореальные леса в северной среде позволят накапливать 12,8 метрических тонн углерода ежегодно. В лесах умеренного пояса эта цифра составит лишь половину углерода, накапливаемого в лесах северной среды.

Ученые отмечают, что повышение содержания углерода в почве в масштабе — это неточная наука, а потому потребуется больше дополнительных исследований. Однако уже сейчас подобное предложение выглядит как весьма заманчивый способ решить сразу несколько проблем человечества.

Ранее Фокус писал о том, что на самом деле известно об обширной сети грибов, соединяющих леса.