Таинственнее, чем мы думали. Что на самом деле известно об обширной сети грибов, соединяющих леса

Ученые собрали воедино все исследования об коммуникационных сетях грибов, чтобы понять, как они взаимодействуют с лесами.

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В последние десятилетия ученые проводят все больше исследований, которые подтверждают наличие коммуникационных сетей грибов, которые соединяют лесные системы в "паутину, охватывающую весь лес". Однако теперь ученые полагают, что результаты этих исследований могут быть ошибочными, пишет Science Alert.

Трое биологов из Университета Альберты, Университета Британской Колумбии в Канаде и Университета Миссисипи в США предполагают, что другие ученые непроизвольно подтасовывают факты, которые поддерживают теорию о существовании модели очень сложных микоризных сетей, и упускают из виду ограничения предыдущих исследований.

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В ходе исследования Джейсон Хоксема, Мелани Джонс и Джастин Карст проанализировали более полутора тысяч работ и подсчитали количество утверждений, основанных на слабых или вовсе отсутствующих доказательствах. Они обнаружили, что за последние четверть века процент неподтвержденных утверждений удвоился с уклоном в сторону существования грибковых сетей.

Ученые отмечают, что некоторые из неподтвержденных цитат и вовсе были взяты из их более ранних публикаций. В результате эти неподтвержденные факты становятся проблемой, так как, более ранние исследования ученых стали векторами для необоснованных заявлений.

Исследователи отмечают, что тот факт, что грибы формируют взаимозависимые отношения с деревьями, живя внутри корней животных (микориза) или живя в почве поблизости (эктомикориза), доказан и не оспаривается. Однако архитектура и сложность обширных систем совместного использования ресурсов, известных как обширные микоризные сети (CMN) гораздо менее изучена и доказана. По словам биологов, сегодня все еще не существует достаточной доказательной базы существования чего-то огромного и сложного.

Отметим, что модели "паутины, охватывающей лес" предполагают, деревья и грибы создают сложные симбиотические сети, которые используют для обеспечения ресурсами других растений, в том числе речь идет о воде и азоте. Кроме того, предполагается, что они могут использовать эти сети, чтобы "шептать" друг другу и потомству о приближении хищников-насекомых.

По словам ученых, основная сложность заключается в том, что нанесение на карту грибов и деревьев в лесу — задачка не из легких. Например, в двух типах леса было проведено лишь пять исследований, при этом изучались лишь два вида деревьев из более 73 тысяч во всем мире. Более того, эти исследования также не могут подтвердить, что эти связи являются постоянными.

Известно, что в некоторых исследованиях ученые попытались провести эксперименты с использованием растений в горшках с различным расположением сетей, чтобы предотвратить рост корней и грибков. Однако результаты данного исследования также могут быть обусловлены искусственным вмешательством, которое повлекло за собой изменение состава патогенов и грибков в почве.

И все же Хоксема, Джонс и Карст предполагают, что некоторые эксперименты все же могут поставить точку в вопросе о существовании грибковых сетей. Они считают, что для этого необходимо использовать ряд инструментов, в том числе:

картографирование грибов в разных лесах по всему миру;

использование красителя для отслеживания воды, текущей через сеть;

сбор данных о возможном смешении.

Исследователи настаивают, что научному сообществу необходимо провести новые эксперименты, чтобы обнаружить убедительные доказательства обширной коммуникационной сети грибов.

Ранее Фокус писал о том, что грибы могут общаться между собой: их речь отчасти похожа на человеческую.