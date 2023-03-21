Маг, Император и Колесница. Историки говорят, что карты Таро никогда не предназначались для гадания

Карты Таро могут рассказать о судьбе, раскрыть тайны прошлого и показать, что ждет мир в 2023 году. По крайней мере, так считают некоторые люди.

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Для предсказания будущего кто-то составляет гороскоп, гадает на кофейной гуще, рунах или обращается к экстрасенсам. А кто-то пользуется картами Таро. Никто точно не знает, откуда они происходят, равно как и то, зачем они появились. Кто-то считает, что Таро — обычные игральные карты, а кто-то приписывает им древние тайны египетских жрецов, сообщают Ancient Origins.

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Истоки Таро

Карты Таро известны под разными названиями, например Tarock, Tarokk, Taroky, Taroc, Tarok, Tarocchi: происхождение этого слова неизвестно, но исследователи предполагают, что оно происходит от арабского "taraha", что означает "отбросил, отложил". Такая связь проявляется в предположении, что карты Таро первоначально использовали в качестве игровых карт мамлюки. Некоторые считают, что Таро изобрели в Китае, а впоследствии карты распространились к мамлюкам и дальше в Западную Европу.

Некоторые считают, что Таро изобрели в Китае, а впоследствии карты распространились к мамлюкам и дальше в Западную Европу Фото: Public Domain

Согласно другой версии, карты Таро происходят из Северной Италии и датируются 15 веком. Из Италии они распространились в другие европейские страны, где ими играют и сегодня. Самыми популярными из игр являются Tarock и Французское Таро, первую играют преимущественно в Австрии, Словении, Венгрии и Чешской республике, а вторую во Франции, Бельгии и Швейцарии.

После распространения по Европе, появилось много вариаций, например разные колоды: некоторые имели 62 карты, а другие 78 карт. Были также колоды с 97 или 98 картами. Также в зависимости от региона различались и изображения на картах.

Однако среди них обычно есть узнаваемые символы, такие как Маг, Смерть или Император Фото: Public Domain

Однако есть и общие элементы, которые легко найти в картах Таро: это разделение на четыре масти, в зависимости от типа колоды, французского — бубны, черви, пики и трефы, или итальянского — монеты, кубки, мечи и жезлы. Также, общим элементом является специальная масть козырных карт — Старшие Арканы.

Символы на козырях

Во французской масти Старшие Арканы часто изображают животных, как реальных, так и мифологических, сцены из быта людей и местные пейзажи. Что касается итальянского, то от колоды до колоды изображения отличаются. Однако среди них обычно есть известные символы, такие как Маг, Смерть или Император.

Исследователи предполагают, что эти фигуры созданы не по мистическим причинам, а должны отражать аспекты реального мира игроков, в котором они живут.

Третьим общим элементом является карта "дурак", обычно изображающая артиста, например шута или музыканта.

Предсказания на картах Таро

Считается, что впервые карты Таро для гадания начал использовать француз Антуан Кур де Жебелен в 1781 году. До этого, в 1754 году он был рукоположен в пастора, а впоследствии, в 1771 году был рукоположен в масонство в ложе Les Amis Réunis. Он считал, что карты Таро содержат тайны египтян — древнюю книгу Тота, конвертируемую египетскими жрецами в изображение. С тех пор идея, что карты Таро имеют скрытое значение, развивалась на протяжении веков.

Было выдвинуто множество предположений о мистическом происхождении этих карт: их воспринимали как произведение алхимиков 13 века, индийские священные тексты, еврейские знания и даже скрытые сведения об Ордене тамплиеров.

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