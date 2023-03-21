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Технології та наука

Маг, Імператор та Колісниця. Історики кажуть, що карти Таро ніколи не призначалися для ворожіння

історія, древні люди, дослідження, передбачення, карти таро, прогноз
Фото: Getty Images | Карти Таро можуть розповісти долю, розкрити таємниці минулого та показати, що чекає світ у 2023 році

Карти Таро можуть розповісти долю, розкрити таємниці минулого та показати, що чекає світ в 2023 році. Принаймні, так вважають деякі люди.

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Для передбачення майбутнього хтось складає гороскоп, ворожить на кавовій гущі, рунах чи звертається до екстрасенсів. А хтось користується картами Таро. Ніхто точно не знає, звідки вони походять, так само як і те, для чого вони з’явилися. Хтось вважає, що Таро — звичайні гральні карти, а хтось приписує їм древні таємниці єгипетських жерців, повідомляють Ancient Origins.

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Витоки Таро

Карти Таро знані під різними назвами, наприклад Tarock, Tarokk, Taroky, Taroc, Tarok, Tarocchi: походження цього слова невідоме, але дослідники припускають, що воно походить від арабського "taraha", що означає "відкинув, відклав". Такий зв’язок проявляється в припущенні, що карти Таро спочатку використовували як гральні карти мамлюки. Дехто вважає, що Таро винайшли в Китаї, а згодом карти поширилися до мамлюків і далі в Західну Європу.

історія, древні люди, дослідження, передбачення, карти таро, прогноз Fullscreen
Дехто вважає, що Таро винайшли в Китаї, а згодом карти поширилися до мамлюків і далі в Західну Європу
Фото: Public Domain

Згідно з іншою версією, карти Таро походять з Північної Італії й датуються 15-тим століттям. З Італії вони поширилися в інші європейські країни, де ними грають і сьогодні. Найпопулярнішими з ігор є "Tarock" та Французьке Таро, першу грають переважно в Австрії, Словенії, Угорщині та Чеській республіці, а другу у Франції, Бельгії та Швейцарії.

Після поширення Європою, з’явилося багато варіацій, наприклад різні колоди: деякі мали 62 карти, а інші 78 карт. Були також колоди з 97 чи 98 картами. Також, залежно від регіону, різнилися й зображення на картах.

історія, древні люди, дослідження, передбачення, карти таро, прогноз Fullscreen
Проте, серед них зазвичай є впізнавані символи, такі як Маг, Смерть чи Імператор
Фото: Public Domain

Проте є і загальні елементи, які легко знайти в картах Таро: це поділ на чотири масті, залежно від типу колоди, французької — бубни, черви, піки та трефи, чи італійської — монети, кубки, мечі та жезли. Також, спільним елементом є спеціальна масть козирних карт — Старші Аркани.

Символи на козирях

У французькій масті, Старші Аркани часто зображають тварин, як реальних, так і міфологічних, сцени з побуту людей та місцеві пейзажі. Щодо італійської, то від колоди до колоди зображення різняться. Проте, серед них зазвичай є впізнавані символи, такі як Маг, Смерть чи Імператор.

Дослідники припускають, що ці фігури створені не з містичних причин, а мали відображати аспекти реального світу гравців, в якому вони живуть.

Третім спільним елементом є карта "дурень", яка зазвичай зображає артиста, наприклад блазня чи музиканта.

Передбачення на картах Таро

Вважається, що вперше карти Таро для ворожіння почав використовувати француз Антуан Кур де Жебелен у 1781 році. До цього, у 1754 році він був висвячений на пастора, а згодом, у 1771 році був посвячений у масонство у ложі Les Amis Réunis. Чоловік вважав, що карти Таро містять таємниці єгиптян — стародавню книгу Тота, конвертовану єгипетськими жерцями у зображення. Відтоді ідея, що карти Таро мають приховане значення розвивалася впродовж століть.

Було висунуто безліч припущень щодо містичного походження цих карт: їх сприймали як витвір алхіміків 13-го століття, індійські священні тексти, єврейські знання і навіть приховані відомості про Орден тамплієрів.

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