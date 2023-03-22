Тайна появления воды на Земле. Ученые уверены, что ледяные метеориты вовсе ни при чем

Новое исследование доказывает, что метеориты на самом деле содержат крайне мало воды, а потому не могли стать причиной образования рек и океанов на нашей планете.

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В начале марта ученые обнаружили, что вся вода на нашей планете старше Солнца, однако они до сих пор не знают, откуда на самом деле она взялась на Земле, пишет Forbes.

В новом исследовании ученые из Мэрилендского университета решили проверить предположение о том, что все реки и океаны на Земле обязаны своим появлением "расплавленным" метеоритам. Отметим, что среди астрономов весьма распространено мнение о том, что вода на Земле появилась благодаря земным метеоритам и, возможно, кометам.

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В ходе исследования они проанализировали метеориты, которые до недавнего времени находились в космосе с момента образования Солнечной системы — то есть 4,5 миллиарда лет. Исследователи изучили метеориты, которые образовались из магматического астероида, который расплавился в магму — подобные объекты регулярно падают на Землю. Увы, результаты исследования свидетельствуют о том, что расплавленные метеориты, на самом деле, являются одними из самых сухих внеземных материалов, когда-либо измеренных ранее.

По словам соавтора исследования, доцента кафедры геологии Мэрилендского университета Меган Ньюкомб, они с коллегами надеялись понять, как нашей планете на самом деле удалось заполучить воду — ведь это, увы, не совсем очевидно. По сути, получение воды и образование океанов на поверхности небольшой планеты, расположенной относительно недалеко от Солнца — задачка не из простых.

Пузырь в верхней части изображения показывает молекулы воды, прикрепленные к фрагменту скалы, демонстрируя тип объекта, который мог доставить воду на Землю Фото: Jack Cook/Woods hole oceanographic institution

В ходе исследования геологи изучили летучие элементы внутри "каменистых" метеоритов, которые произошли от планетезималей в ранней Солнечной системе — в том числе магний, железо, кальций и кремний. Отметим, что некоторые из образцов были получены из теплой и сухой внутренней части Солнечной системы, тогда как другие — из более холодных и ледяных внешних пределов.

Ученые отмечают, что результаты анализа свидетельствуют о том, что вода так или иначе составляет не менее двух миллионных долей их массы, что чрезвычайно мало, а значит далеко не все внешние объекты Солнечной системы богаты водой, как считалось ранее.

По словам соавтора исследования, геолога из Океанического института Вудс-Хоул Суне Нильсен, ранее исследователи полагали, что объекты из внешней Солнечной системы должны содержать много воды. Однако результаты их с коллегами исследования свидетельствуют о том, что это определенно не так — как только метеориты тают, в них, по сути, не остается воды.

Подводя итоги, геологи с уверенностью могут сказать, что 71% поверхности нашей планеты покрывает вода, однако то, как именно она попала на Землю, увы, до сих пор остается загадкой для исследователей.

Ранее Фокус писал о том, что исследование показывает, что океаны на Земле старше нашего Солнца.