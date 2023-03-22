Таємниця появи води на Землі. Вчені впевнені, що крижані метеорити зовсім ні до чого

Нове дослідження доводить, що метеорити насправді містять дуже мало води, а тому не могли стати причиною утворення річок та океанів на нашій планеті.

Related video

На початку березня вчені виявили, що вся вода на нашій планеті старша за Сонце, проте вони досі не знають, звідки насправді вона взялася на Землі, пише Forbes.

У новому дослідженні вчені з Мерілендського університету вирішили перевірити припущення про те, що всі річки й океани на Землі зобов'язані своєю появою "розплавленим" метеоритам. Зазначимо, що серед астрономів досить поширена думка про те, що вода на Землі з'явилася завдяки земним метеоритам і, можливо, кометам.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захоплюючі новини зі світу науки!

Під час дослідження вони проаналізували метеорити, які донедавна перебували в космосі з моменту утворення Сонячної системи — тобто 4,5 мільярда років. Дослідники вивчили метеорити, які утворилися з магматичного астероїда, що розплавився на магму — подібні об'єкти регулярно падають на Землю. На жаль, результати дослідження свідчать про те, що розплавлені метеорити, насправді, є одними з найсухіших позаземних матеріалів, коли-небудь виміряних раніше.

За словами співавтора дослідження, доцента кафедри геології Мерілендського університету Меган Ньюкомб, вони з колегами сподівалися зрозуміти, як нашій планеті насправді вдалося отримати воду, адже це, на жаль, не зовсім очевидно. По суті, отримання води та утворення океанів на поверхні маленької планети, розташованої відносно неподалік Сонця — завдання не з найпростіших.

Бульбашка у верхній частині зображення показує молекули води, прикріплені до фрагмента скелі, демонструючи тип об'єкта, який міг доставити воду на Землю. Фото: Jack Cook/Woods hole oceanographic institution

Під час дослідження геологи вивчили леткі елементи всередині "кам'янистих" метеоритів, які походили від планетезималей у ранній Сонячній системі — зокрема магній, залізо, кальцій та кремній. Зазначимо, що деякі зі зразків були отримані з теплої і сухої внутрішньої частини Сонячної системи, тоді як інші — з більш холодних і крижаних зовнішніх меж.

Науковці зазначають, що результати аналізу свідчать про те, що вода так чи інакше становить щонайменше дві мільйонні частки їхньої маси, що надзвичайно мало, а отже, далеко не всі зовнішні об'єкти Сонячної системи багаті на воду, як вважалося раніше.

За словами співавтора дослідження, геолога з Океанічного інституту Вудс-Хоул Суне Нільсен, раніше дослідники вважали, що об'єкти із зовнішньої Сонячної системи повинні містити багато води. Однак результати їхнього з колегами дослідження свідчать про те, що це, безумовно, не так — щойно метеорити тануть, у них, по суті, не залишається води.

Підбиваючи підсумки, геологи з упевненістю можуть сказати, що 71% поверхні нашої планети вкриває вода, однак те, як саме вона потрапила на Землю, на жаль, досі залишається загадкою для дослідників.

Раніше Фокус писав про те, що дослідження показує, що океани на Землі старші за наше Сонце.