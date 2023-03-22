Менее 10% от общей массы людей: ученые подсчитали, сколько весят все дикие млекопитающие на Земле

Новое исследование раскрывает масштабы ущерба, который был нанесен дикой природе деятельностью человека и преобразованием окружающей среды.

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О пагубном влиянии человека на дикую природу известно уже давно — каждый год ученые лишь подсчитывают ущерб нанесенный людьми окружающей среде и популяциям животных по всему миру, пишет The Guardian.

Согласно исследованию, проведенному учеными израильского института науки Вейцмана, общий вес диких наземных млекопитающих Земли, от бизонов, до оленей и тигров, составляет 22 миллиона тонн. Для сравнения общий вес человечества составляет 390 миллионов тонн, а значит общий вес наземных млекопитающих имеет массу менее 10% от общей массы детей, женщин и мужчин, живущих на нашей планете.

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В ходе исследования ученые также подсчитали общую массу одомашненных нами видов, в том числе овец, крупного рогатого скота. Вместе с городскими грызунами и другими паразитами их масса составляет 630 миллионов тонн к общей массе существ, которые конкурируют с дикими млекопитающими за ресурсы планеты. Для сравнения, общая биомасса одних только свиней почти вдвое превышает биомассу всех диких наземных млекопитающих.

По словам ведущего автора исследования Рона Мило, глядя документальные фильмы о дикой природе, легко сделать предположение, что млекопитающие чувствуют себя весьма хорошо, однако на деле все не совсем так. Исследователи отмечают, что полученные ими данные наглядно демонстрируют, как преобразование человечеством дикой природы и изменение естественной среды обитания млекопитающих на самом деле влияет на их привычную жизнь и к каким разрушительным последствиям приводит.

Авторы исследования подчеркивают, что идея о том, что Земля представляет собой планету, на которой есть великие равнины и джунгли, кишащие дикими животными, на деле серьезно расходится с реальностью. Население человечества уже составляет почти 8 миллиардов человек и продолжает расти, а деятельность человечества в буквальном смысле заставляет мир дикой природы и животных исчезать.

По словам Мило, результаты их исследования свидетельствуют о том, что биомасса диких наземных млекопитающих животных уже составляет всего 10% от общей массы человечества. А если добавить к общей массе людей весь наш рогатый скот и других одомашненных животных, то есть еще 630 тонн биомассы — все это в 30 раз превысит вес диких млекопитающих. И по мнению исследователей, это "тревожный звоночек" для всего человечества.

Чтобы сосчитать биомассу животных и людей, исследователи собрали данные об общем весе примерно половины всех известных видов млекопитающих и использовали вычислительные модели для подсчета биомассы второй половины наземных млекопитающих.

Финвалы имеют самую высокую биомассу среди океанских существ Фото: Nature Picture Library/Alamy

Ученые отмечают, что в океане дела обстоят не многим лучшим, чем на суше. Общая масса морских млекопитающих оценивается приблизительно в 40 миллионов тонн. Первые строчки в рейтинге наибольшей биомассы занимают:

финвалы (сельдяные киты); кашалоты; горбатые киты.

Кроме того ученые подсчитали общие массы других одомашненных животных, например:

домашних собак — около 20 миллионов тонн;

домашних кошек — около 2 миллионов тонн.

Исследователи отмечают, что биомасса не единственный критерий, который служит индикатором численности диких млекопитающих и экологического следа в глобальном масштабе. Отметим, что два года назад ученые подсчитали, что общая биомасса диких млекопитающих планеты составляла около 50 миллионов тонн. Сравнивая эту цифру с новой легко проследить масштабы кризиса с которым сегодня столкнулась дикая природа Земли.

Ранее Фокус писал о том, что ученые сосчитали, сколько муравьев живет на Земле.