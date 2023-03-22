Менше 10% від загальної маси людей: учені підрахували, скільки важать усі дикі ссавці на Землі

Нове дослідження розкриває масштаби збитків, які були завдані дикій природі діяльністю людини та перетворенням навколишнього середовища.

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Про згубний вплив людини на дику природу відомо вже давно — щороку вчені лише підраховують збитки завдані людьми довкіллю та популяціям тварин у всьому світі, пише The Guardian.

Згідно з дослідженням, проведеним вченими ізраїльського інституту науки Вейцмана, загальна вага диких наземних ссавців Землі, від бізонів до оленів та тигрів, становить 22 мільйони тонн. Для порівняння загальна вага людства становить 390 мільйонів тонн, а отже загальна вага наземних ссавців має масу менше 10% від загальної маси дітей, жінок та чоловіків, які живуть на нашій планеті.

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У результаті дослідження вчені також підрахували загальну масу одомашнених нами видів, зокрема овець, великої рогатої худоби. Разом із міськими гризунами та іншими паразитами їхня маса становить 630 мільйонів тонн до загальної маси істот, які конкурують із дикими ссавцями за ресурси планети. Для порівняння, загальна біомаса самих свиней майже вдвічі перевищує біомасу всіх диких наземних ссавців.

За словами провідного автора дослідження Рона Міло, дивлячись документальні фільми про дику природу, легко зробити припущення, що ссавці почувають себе вельми добре, проте на ділі все не зовсім так. Дослідники зазначають, що отримані ними дані наочно демонструють, як перетворення людством дикої природи та зміна природного середовища існування ссавців насправді впливає на їхнє звичне життя і до яких руйнівних наслідків призводить.

Автори дослідження підкреслюють, що ідея про те, що Земля являє собою планету, на якій є великі рівнини і джунглі, що кишать дикими тваринами, на ділі серйозно розходиться з реальністю. Населення людства вже становить майже 8 мільярдів осіб і продовжує зростати, а діяльність людства в буквальному сенсі змушує світ дикої природи і тварин зникати.

За словами Міло, результати їхнього дослідження свідчать про те, що біомаса диких наземних ссавців-звірів уже становить лише 10% від загальної маси людства. А якщо додати до загальної маси людей усю нашу рогату худобу та інших одомашнених тварин, тобто ще 630 тонн біомаси, — усе це в 30 разів перевищить вагу диких ссавців. І на думку дослідників, це "тривожний дзвіночок" для всього людства.

Щоб порахувати біомасу тварин і людей, дослідники зібрали дані про загальну вагу приблизно половини всіх відомих видів ссавців і використовували обчислювальні моделі для підрахунку біомаси другої половини наземних ссавців.

Фінвали мають найвищу біомасу серед океанських істот Фото: Nature Picture Library/Alamy

Вчені відзначають, що в океані справи не набагато кращі, ніж на суші. Загальна маса морських ссавців оцінюється приблизно 40 мільйонів тонн. Перші рядки у рейтингу найбільшої біомаси займають:

фінвали (оселедецькі кити); кашалоти; горбаті кити.

Крім того, вчені підрахували загальні маси інших одомашнених тварин, наприклад:

домашніх собак – близько 20 мільйонів тонн;

домашніх кішок – близько 2 мільйонів тонн.

Дослідники зазначають, що біомаса — не єдиний критерій, який є індикатором чисельності диких ссавців та екологічного сліду у глобальному масштабі. Зазначимо, що два роки тому вчені підрахували, що загальна біомаса диких ссавців планети складала близько 50 мільйонів тонн. Порівнюючи цю цифру з новою, легко простежити масштаби кризи, з якою сьогодні зіткнулася дика природа Землі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені порахували, скільки мурах живе на Землі .