В 10 раз хуже ядерной бомбы. Втрое выросла вероятность столкновения Земли с астероидом Судного дня

NASA предупреждает, что астероид такого размера способен "сдуть часть атмосферы Земли" и неизбежно приведет к массовому вымиранию.

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Суровое предупреждение озвучил главный научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдара, Джеймс Гарвин. По его словам, им с коллегами удалось определить четыре астероида, достаточно больших размеров, для того, чтобы сдуть часть атмосферы Земли, пишет Daily Mail.

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Теперь ученые из NASA полагают, что риск столкновения Земли с астероидами может быть выше, чем считалось ранее. Гарвин отмечает, что они с коллегами исследовали планетарную защиту, однако в ходе анализа обнаружили больше, чем могли бы предположить ранее. Ученые использовали новые изображения четырех кратеров с высоким разрешением, которые были сделаны за последний миллион лет. В результате им удалось составить их трехмерную карту. Отметим, что в ходе исследования ученые изучили такие кратеры как:

Пантасма в Никарагуа;

Босумтви в Гане;

Итурральде в Боливии;

Жаманшин в Казахстане.

Данные для исследования были взяты с нескольких спутников наблюдения за Землей, и теперь исследователи полагают, что в предыдущих исследованиях ученые допустили ошибку. Если новые данные команды верны, то удары подобных огромных астероидов в будущем можно приравнять к взрыву в 10 раз более мощному, чем самая большая ядерная бомба в истории человечества. Последствия такого взрыва неизбежно приведут к массовому вымиранию.

Анализ кратера Пантасмы Фото: NASA/Goddard Space Flight Center

Более ранний анализ показал, что кратер Пантасма в Никарагуа, ширина которого составляет почти 14,5 километров. Считается, что он был оставлен астероидом около 800 тысяч лет назад и произвел эквивалент 660 тысяч мегатонн, когда обрушился на Землю. Однако новые расчеты Гарвина и его команды свидетельствуют о том, что ширина кратера составляет 33,8 километров, а удар был эквивалентен 727 тысячам мегатонн. Отметим, что этого достаточно, чтобы "вырвать часть атмосферы Земли".

Повторный анализ Босумтви (Гана) предполагает, что внешний край кратера составляет 26,8 километров, а внутреннее кольцо — шириной 9,6 километров. Подобное наблюдается и с кратером Жаманшин (Казахстан) — ранее считалось, что его ширина составляла всего 11,2 километра, однако новые данные свидетельствуют о том, что он достигает почти 29 километров. Последний участок кратер Итурральде (Боливия) ранее был отмечен шириной 9,6 километров, однако новые данные показывают — 28,9 километров.

Впрочем, стоит отметить, что далеко не все согласны с выводами команды Гарвина. Так, например, специалист по планетарной динамике из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере (Колорадо, США) заявил, что ему недостаточно увиденного, а потому он настроен весьма скептически, по крайней мере, пока не увидит больше доказательств.

Данные предсказывают, что астероиды или кометы шириной более 3280 и более сталкиваются с нашей планетой каждый 600-700 тысяч лет. Однако, если данные команды Гарвина верны, это значит, что лишь за последний миллион лет Земля уже пережила четыре подобных столкновения.

Ранее Фокус писал о том, что к Земле летит астероид, который подойдет по-настоящему близко.