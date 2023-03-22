У 10 разів гірша за ядерну бомбу. Втричі зросла ймовірність зіткнення Землі з астероїдом Судного дня

NASA попереджає, що астероїд такого розміру здатний "здути частину атмосфери Землі" і неминуче призведе до масового вимирання.

Related video

Суворе попередження озвучив головний науковий співробітник Центру космічних польотів імені Годдара Джеймс Гарвін. За його словами, їм із колегами вдалося визначити чотири астероїди, досить великих розмірів, для того, щоб здути частину атмосфери Землі, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Тепер вчені з NASA вважають, що ризик зіткнення Землі з астероїдами може бути вищим, ніж вважалося раніше. Гарвін зазначає, що вони з колегами досліджували планетарний захист, однак у процесі аналізу виявили більше, ніж могли передбачити раніше. Вчені використали нові зображення чотирьох кратерів з високою роздільною здатністю, які були зроблені за останній мільйон років. В результаті їм вдалося скласти їхню тривимірну карту. Зазначимо, що під час дослідження вчені вивчили такі кратери як:

Пантасма в Нікарагуа;

Босумтві в Гані;

Ітурральді у Болівії;

Жаманшин у Казахстані.

Дані для дослідження були взяті з кількох супутників спостереження за Землею, і тепер дослідники вважають, що в попередніх дослідженнях вчені припустилися помилки. Якщо нові дані команди вірні, то удари подібних величезних астероїдів у майбутньому можна прирівняти до вибуху в 10 разів потужнішому, ніж найбільша ядерна бомба історія людства. Наслідки такого вибуху неминуче призведуть до масового вимирання.

Аналіз кратера Пантасми Фото: солнце выброс

Раніше аналіз показав, що кратер Пантасма в Нікарагуа, ширина якого становить майже 14,5 кілометрів. Вважається, що він був залишений астероїдом близько 800 тисяч років тому і зробив еквівалент 660 тисяч мегатон, коли упав на Землю. Однак нові розрахунки Гарвіна та його команди свідчать про те, що ширина кратера становить 33,8 кілометрів, а удар був еквівалентний 727 тисяч мегатонн. Зазначимо, що цього достатньо, щоб "вирвати частину атмосфери Землі".

Повторний аналіз Босумтві (Гана) припускає, що зовнішній край кратера становить 26,8 кілометрів, а внутрішнє кільце — завширшки 9,6 кілометрів. Подібне спостерігається і з кратером Жаманшин (Казахстан) — раніше вважалося, що його ширина становила лише 11,2 кілометра, проте нові дані свідчать про те, що він сягає майже 29 кілометрів. Остання ділянка кратера Ітурральде (Болівія) раніше була відзначена шириною 9,6 кілометрів, проте нові дані показують — 28,9 кілометрів.

Втім, варто зазначити, що далеко не всі погоджуються з висновками команди Гарвіна. Так, наприклад, фахівець із планетарної динаміки з Південно-Західного дослідницького інституту в Боулдері (Колорадо, США) заявив, що йому недостатньо побаченого, а тому він налаштований дуже скептично, принаймні поки не побачить більше доказів.

Дані передбачають, що астероїди чи комети завширшки понад 3280 і більше стикаються з нашою планетою кожен 600-700 тисяч років. Однак, якщо дані команди Гарвіна вірні, це означає, що лише за останній мільйон років Земля вже пережила чотири подібні зіткнення.

Раніше Фокус писав про те, що до Землі летить астероїд, який підійде по-справжньому близько.