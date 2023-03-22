Голубое пламя и кислотное озеро: что известно о вулканическом комплексе Иджен (фото)

Кроме смертельной опасности, некоторые вулканы скрывают в себе и невероятную красоту. Одним из таких является вулканический комплекс Иджен на острове Ява в Индонезии.

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Вулканический комплекс Иджен простирается более чем на 22 километра на востоке острова Ява, Индонезия. Кроме потрясающих пейзажей он известен извергающимися ночью ярко-голубыми потоками "лавы", сообщают IFLScience.

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Происхождение синего пламени

На первый взгляд, Иджен выглядит как обычный поток раскаленной породы, но с приходом темноты поток превращается в невероятное голубое пламя, напоминающее кадры из фантастических фильмов.

Такое явление вызвано большим количеством серы в породе, поскольку она во время горения выделяет диоксид серы, который создает невероятный синий огонь.

Когда сера вступает в контакт с кислородом, она воспламеняется, вызывая синее пламя, которое на самом деле постоянно горит на поверхности породы, но видимо только ночью.

Иджен выглядит как обычный поток раскаленной породы, но с приходом темноты поток превращается в невероятное голубое пламя Фото: Wikimedia Commons

Вулканический комплекс Иджен

Сам комплекс находится внутри кальдеры — кратера, образованного в устье вулкана, благодаря которому и возникает озеро. Комплекс содержит около 22 точек извержения, в основном вокруг края кальдеры.

Несмотря на то, что вода в кратере имеет привлекательный голубой цвет, она опасно для людей: это самое кислотное озеро в мире и купание в этой воде может привести к серьезным травмам.

Большое количество серы в этом районе привело к тому, что он стал одним из немногих мест, где она добывается вручную. После того, как порода насыщается серой и остывает, ее собирают для дальнейшего использования, в частности изготовления спичек.

Большинство работников не могут позволить себе противогазы и используют обычную ткань, что в дальнейшем приводит к серьезным заболеваниям. Однако, несмотря на опасности этого района, невероятный вид делает его популярным туристическим местом.

Когда сера вступает в контакт с кислородом, она воспламеняется, вызывая синее пламя Фото: Wikimedia Commons

Однако хотя это единственное место, где синий огонь горит постоянно, есть другие проявления такого явления. К примеру, в 2018 году Геологическая служба США опубликовала фото голубого пламени, которое вырывается во время извержения вулкана на Гавайях. Это произошло в результате выброса метана.

Кроме того, в Эфиопии вулкан Далло тоже иногда выбрасывает голубую лаву, цвет которой вызван серными источниками внутри земли.

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