Блакитне полум'я та кислотне озеро: що відомо про вулканічний комплекс Кава-Іджен (фото)

Окрім смертельної небезпеки деякі вулкани приховують у собі й неймовірну красу. Одним з таких є вулканічний комплекс Кава-Іджен на острові Ява в Індонезії.

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Вулканічний комплекс Кава-Іджен простягається на понад 22 кілометри на сході острові Ява, Індонезія. Окрім приголомшливих краєвидів він відомий яскраво-блакитними потоками "лави", що вивергаються вночі, повідомляють IFLScience.

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Походження синього полум’я

На перший погляд Кава-Іджен виглядає як звичайний потік розпеченої породи, але з приходом темряви потік перетворюється на неймовірне блакитне полум’я, яке нагадує кадри з фантастичних фільмів.

Таке явище спричинене великою кількістю сірки в породі, оскільки вона під час горіння виділяє діоксид сірки, який і створює неймовірний синій вогонь.

Коли сірка вступає в контакт з киснем вона запалюється, викликаючи синє полум'я, яке насправді постійно горить на поверхні породи, але видиме тільки вночі.

Кава-Іджен виглядає як звичайний потік розпеченої породи, але з приходом темряви потік перетворюється на неймовірне блакитне полум"я Фото: Wikimedia Commons

Вулканічний комплекс Кава-Іджен

Сам комплекс знаходиться всередині кальдери — кратера, утвореного в гирлі вулкана, завдяки якому і виникає озеро. Комплекс містить близько 22-х точок виверження, здебільшого навколо краю кальдери.

Попри те, що вода в кратері має привабливий блакитний колір, вона є небезпечним для людей: це найкислотніше озеро у світі й купання у цій воді може спричинити серйозні травми.

Велика кількість сірки в цьому районі призвела до того, що він став одним з небагатьох місць, де вона добувається вручну. Після того, як порода насичується сіркою та остигає, її збирають для подальшого використання, зокрема, виготовлення сірників.

Більшість працівників не може дозволити собі протигази й використовує звичайну тканину, що надалі призводить до серйозних захворювань. Проте, попри небезпеки цього району, неймовірний вигляд робить його популярним туристичним місцем.

Коли сірка вступає в контакт з киснем, вона запалюється, викликаючи синє полум'я Фото: Wikimedia Commons

Проте, хоча це єдине місце, де синій вогонь горить постійно, є інші прояви такого явища. Наприклад, у 2018 році Геологічна служба США опублікувала фото блакитного полум’я, що виривається під час виверження вулкана на Гаваях. Це сталося внаслідок викиду метану.

Окрім цього в Ефіопії вулкан Далло теж інколи викидає блакитну лаву, колір якої спричинений сірчаними джерелами всередині землі.

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