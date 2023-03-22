Блакитне полум'я та кислотне озеро: що відомо про вулканічний комплекс Кава-Іджен (фото)
Окрім смертельної небезпеки деякі вулкани приховують у собі й неймовірну красу. Одним з таких є вулканічний комплекс Кава-Іджен на острові Ява в Індонезії.
Вулканічний комплекс Кава-Іджен простягається на понад 22 кілометри на сході острові Ява, Індонезія. Окрім приголомшливих краєвидів він відомий яскраво-блакитними потоками "лави", що вивергаються вночі, повідомляють IFLScience.
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Походження синього полум’я
На перший погляд Кава-Іджен виглядає як звичайний потік розпеченої породи, але з приходом темряви потік перетворюється на неймовірне блакитне полум’я, яке нагадує кадри з фантастичних фільмів.
Таке явище спричинене великою кількістю сірки в породі, оскільки вона під час горіння виділяє діоксид сірки, який і створює неймовірний синій вогонь.
Коли сірка вступає в контакт з киснем вона запалюється, викликаючи синє полум'я, яке насправді постійно горить на поверхні породи, але видиме тільки вночі.
Вулканічний комплекс Кава-Іджен
Сам комплекс знаходиться всередині кальдери — кратера, утвореного в гирлі вулкана, завдяки якому і виникає озеро. Комплекс містить близько 22-х точок виверження, здебільшого навколо краю кальдери.
Попри те, що вода в кратері має привабливий блакитний колір, вона є небезпечним для людей: це найкислотніше озеро у світі й купання у цій воді може спричинити серйозні травми.
Велика кількість сірки в цьому районі призвела до того, що він став одним з небагатьох місць, де вона добувається вручну. Після того, як порода насичується сіркою та остигає, її збирають для подальшого використання, зокрема, виготовлення сірників.
Більшість працівників не може дозволити собі протигази й використовує звичайну тканину, що надалі призводить до серйозних захворювань. Проте, попри небезпеки цього району, неймовірний вигляд робить його популярним туристичним місцем.
Проте, хоча це єдине місце, де синій вогонь горить постійно, є інші прояви такого явища. Наприклад, у 2018 році Геологічна служба США опублікувала фото блакитного полум’я, що виривається під час виверження вулкана на Гаваях. Це сталося внаслідок викиду метану.
Окрім цього в Ефіопії вулкан Далло теж інколи викидає блакитну лаву, колір якої спричинений сірчаними джерелами всередині землі.
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