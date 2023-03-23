Некоторые средства гигиены могут привести к преждевременным родам, - ученые

Химические вещества, часто встречающиеся в средствах личной гигиены, связаны с преждевременными родами, говорится в новом исследовании.

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В исследовании приняли участие 232 беременные женщины, и была обнаружена сильная корреляция между небиологическими химическими веществами, обычно присутствующими в средствах личной гигиены, и преждевременными родами. Соруководитель исследования Тал Корем, доктор философии из Колумбийского университета, отмечает, что эти результаты требуют дальнейшего изучения вопроса о том, вызывают ли распространенные воздействия окружающей среды преждевременные роды, и если да, то откуда они исходят. Однако он также подчеркивает возможность ограничения вредного воздействия, если будет установлено, что виновником являются эти химические вещества, пишет SciTechDaily.

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Преждевременные роды являются основной причиной смерти новорожденных и пожизненных проблем со здоровьем. Преждевременными называют роды, которые происходят до 37 недель беременности. Несмотря на обширные исследования, в настоящее время не существует эффективных методов прогнозирования или предотвращения спонтанных преждевременных родов, на которые приходится две трети преждевременных родов.

Средства гигиены, используемые каждый день и содержащие определенные химические вещества способствуют дисбалансу микробиома влагалища. И именно эту проблему связывают с преждевременными родами и другими осложнениями беременности в различных исследованиях. При этом точные популяции микроорганизмов, ответственных за неблагоприятные исходы беременности, еще не определены.

Чтобы получить более полное представление о микросреде влагалища, группа исследователей под руководством Тала Корема и Мааяна Леви, доктора философии из Университета Пенсильвании, обратилась к метаболомике – области исследований, сосредоточенной на всестороннем анализе метаболитов, которые представляют собой небольшие молекулы, производимые биологическими системами. Измерив более 700 метаболитов в метаболоме второго триместра у 232 беременных женщин, включая 80 беременных, роды которых закончились преждевременно, ученые обнаружили несколько метаболитов, которые были значительно повышены у женщин, родивших раньше срока, по сравнению с теми, кто родил в полном сроке.

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