Деякі засоби гігієни можуть призвести до передчасних пологів

Хімічні речовини, які часто зустрічаються в засобах особистої гігієни, пов'язані з передчасними пологами, йдеться в новому дослідженні.

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У дослідженні взяли участь 232 вагітні жінки, і було виявлено сильну кореляцію між небіологічними хімічними речовинами, зазвичай присутніми в засобах особистої гігієни, і передчасними пологами. Співкерівник дослідження Тал Корем, доктор філософії з Колумбійського університету, зазначає, що ці результати потребують подальшого вивчення питання про те, чи спричиняють поширені впливи довкілля передчасні пологи, і якщо так, то звідки вони походять. Однак він також підкреслює можливість обмеження шкідливого впливу, якщо буде встановлено, що винуватцем є ці хімічні речовини, пише SciTechDaily.

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Передчасні пологи є основною причиною смерті новонароджених і довічних проблем зі здоров'ям. Передчасними називають пологи, які відбуваються до 37 тижнів вагітності. Незважаючи на великі дослідження, наразі не існує ефективних методів прогнозування або запобігання спонтанним передчасним пологам, на які припадає дві третини передчасних пологів.

Засоби гігієни, що використовуються щодня та містять певні хімічні речовини, сприяють дисбалансу мікробіома піхви. І саме цю проблему пов'язують із передчасними пологами та іншими ускладненнями вагітності в різних дослідженнях. При цьому точні популяції мікроорганізмів, відповідальних за несприятливі наслідки вагітності, ще не визначені.

Щоб отримати більш повне уявлення про мікросередовище піхви, група дослідників під керівництвом Тала Корема і Мааяна Леві, доктора філософії з Університету Пенсільванії, звернулася до метаболоміки — сфери досліджень, зосередженої на всебічному аналізі метаболітів, які є невеликими молекулами, виробленими біологічними системами. Вимірявши понад 700 метаболітів у метаболомі другого триместру у 232 вагітних жінок, включно з 80 вагітними, пологи яких закінчилися передчасно, науковці виявили декілька метаболітів, що були значно підвищені в жінок, які народили раніше терміну, порівняно з тими, хто народив на повному терміні.

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