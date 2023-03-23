Обнаженная римская богиня любви. Археологи обнаружили статуэтку в яме мусора древних людей (фото)

Венера была древнеримской богиней весны и садов. В ее честь назвали самое яркое после Солнца и Луны небесное тело, видимое с Земли, — планету Венера, "Утренняя Звезда". Археологи обнаружили ее статуэтку в городе с богатой историей.

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Археологи из Национального института превентивных археологических исследований проводили раскопки на улице д'Антрен в городе Ренн (Франция). Затем здесь должно было начаться строительство нового жилого дома, пишет HeritageDaily.

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Команде удалось обнаружить древний каменный карьер галло-римского периода на окраине римского города Condate Riedonum (Ренн). Свое название город получил от кельтского племени Редон, обитавшего здесь в древности.

Сам карьер датируется 1 веком нашей эпохи. Считается, что его древние люди использовали как источник сланца, залегающего в Ренской котловине.

Древние римляне добывали строительный материал для постройки фундаментов и уличных плит. Однако, когда залежи стали меньше, карьер оставили и использовали как свалку мусора в течение 2 века нашей эры.

Археологи провели раскопки в накопленных слоях римского мусора и обнаружили множество находок Фото: Nicolas Ménez

Археологи провели раскопки в накопленных слоях римского мусора и обнаружили множество находок, в том числе фрагменты керамической посуды, несколько терракотовых статуэток божеств, монеты и предметы украшений (фибулы). Одна из них выделяется больше всего, а именно статуэтка Венеры.

Древние римляне ассоциировали Венеру с любовью, красотой, страстью, сексом, плодородием, процветанием и победой. Согласно римской мифологии, она была прародительницей римского народа из-за своего сына Энея, пережившего падение Трои и бежавшего в Италию.

Древние люди адаптировали мифы Древней Греции и создали собственную богиню, позаимствовав их образ Афродиты.

Археологи датируют статуэтку периодом между 1 и 2 веком нашей эры. Она изображает обнаженную Венеру высотой 10 см, изделие изготовлено из терракоты. Богиня держится за волосы, которые зафиксированы на голове изысканным головным убором.

К периоду позднего средневековья карьер полностью засыпали и снова заполнили ремесленную и/или бытовую деятельность. В верхних слоях команда нашла остатки деревянных построек (в виде столбцов), печей и труб 17 века.

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