Оголена римська богиня кохання. Археологи виявили статуетку в ямі сміття древніх людей (фото)

Венера була давньоримською богинею весни та садів. На її честь назвали найяскравіше після Сонця і Місяця небесне тіло, видиме з Землі, — планету Венера, "Ранкову Зірку". Археологи виявили її статуетку в місті з багатою історією.

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Археологи з Національного інституту превентивних археологічних досліджень (Institut national de recherches archéologiques préventives, Inrap) проводили розкопки на вулиці д'Антрен у місті Ренн (Франція). Опісля тут мало початися будівництво нового житлового будинку, пише HeritageDaily.

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Команді вдалося виявити стародавній кам'яний кар'єр галло-римського періоду на околиці римського міста Condate Riedonum (Ренн). Свою назву місто отримало від кельтського племені Редон, що мешкало тут в давнину.

Сам кар'єр датується 1 століттям нашої ери. Вважається, що його древні люди використовували як джерело сланцю, який залягає в Реннській улоговині.

Древні римляни видобували будівельний матеріал для спорудження фундаментів та вуличних плит. А проте, коли поклади стали меншими, кар'єр залишили і використовували як звалище сміття протягом 2 століття нашої ери.

Археологи провели розкопки в накопичених шарах римського сміття та виявили безліч знахідок Фото: Nicolas Ménez

Археологи провели розкопки в накопичених шарах римського сміття та виявили безліч знахідок, зокрема фрагменти керамічного посуду, кілька теракотових статуеток божеств, монети і предмети прикрас (фібули). Одна з них виділяється найбільше, а саме статуетка Венери.

Древні римляни асоціювали Венеру з коханням, красою, пристрастю, сексом, родючістю, процвітанням і перемогою. Згідно з римською міфологією, вона була прародителькою римського народу через свого сина Енея, який пережив падіння Трої і втік до Італії.

Древні люди адаптували міфи Стародавньої Греції і створили власну богиню, запозичивши їхній образ Афродіти.

Археологи датують статуетку періодом між 1 та 2 століттям нашої ери. Вона зображує оголену Венеру висотою 10 см, виріб виготовлений із теракоти. Богиня тримається за волосся, яке зафіксоване на голові вишуканим головним убором.

До періоду пізнього середньовіччя кар'єр повністю засипали й знову заповнили ремісничою та/або побутовою діяльністю. У верхніх шарах команда знайшла залишки дерев'яних будівель (у вигляді стовпців), печей і труб 17 століття.

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