Обезболивающие при болях в спине: больше вреда, чем пользы, утверждают ученые

Согласно обширному анализу почти шести десятилетий исследований, обезболивающие препараты могут вызывать неприятные побочные эффекты, включая головную боль, головокружение и тошноту, и при этом приносить лишь минимальное облегчение при болях в спине.

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Новое исследование, проведенное в Университете Южного Уэльса (Австралия) доктором Майклом Вевеге и его командой, предупреждает, что использование обычных болеутоляющих средств, таких как парацетамол и ибупрофен, для лечения больной спины может принести больше вреда, чем пользы. По мнению ученых, существует значительная неопределенность в отношении безопасности и эффективности использования таблеток для облегчения боли в спине, пишет Hull Life.

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Исследование показало, что обезболивающие средства могут вызывать неприятные побочные эффекты, включая головную боль, головокружение и тошноту, и при этом приносить лишь минимальное облегчение первоначального дискомфорта. В свете этих выводов австралийская исследовательская группа рекомендует как пациентам, так и врачам проявлять осторожность при использовании обезболивающих средств.

Обширный анализ почти шести десятилетий исследований по применению рецептурных таблеток от боли в спине выявил отсутствие убедительных доказательств эффективности и безопасности широко используемых анальгетиков при коротких приступах боли в пояснице. Несмотря на широкое использование анальгетиков, таких как парацетамол, ибупрофен и кодеин, для лечения острой неспецифической боли в пояснице, данные, подтверждающие их сравнительную эффективность, остаются ограниченными.

Группа проанализировала 98 рандомизированных контролируемых исследований, опубликованных в период с 1964 по 2021 год, отобранных из 124 соответствующих исследований, и пришла к выводу, что до появления более качественных исследований, сравнивающих анальгетики, врачам и пациентам следует придерживаться осторожного подхода при лечении боли в спине с помощью этих лекарств.

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