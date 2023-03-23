Знеболювальні при болях у спині: більше шкоди, ніж користі, стверджують вчені

Згідно з великим аналізом майже шести десятиліть досліджень, знеболювальні препарати можуть викликати неприємні побічні ефекти, враховуючи головний біль, запаморочення та нудоту, і при цьому приносити лише мінімальне полегшення при болях у спині.

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Нове дослідження, проведене в Університеті Південного Уельсу (Австралія) доктором Майклом Вевеге та його командою, попереджає, що використання звичайних болезаспокійливих засобів, таких як парацетамол та ібупрофен, для лікування хворої спини може принести більше шкоди, ніж користі. На думку вчених, існує значна невизначеність щодо безпеки й ефективності використання таблеток для полегшення болю у спині, пише Hull Life.

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Дослідження показало, що знеболювальні засоби можуть викликати неприємні побічні ефекти, враховуючи головний біль, запаморочення та нудоту, і при цьому приносити лише мінімальне полегшення початкового дискомфорту. У світлі цих висновків австралійська дослідницька група рекомендує як пацієнтам, так і лікарям проявляти обережність під час використання знеболювальних засобів.

Широкий аналіз майже шести десятиліть досліджень із застосування рецептурних таблеток від болю в спині виявив відсутність переконливих доказів ефективності та безпеки широко використовуваних анальгетиків при коротких нападах болю в попереку. Незважаючи на широке використання анальгетиків, таких як парацетамол, ібупрофен і кодеїн, для лікування гострого неспецифічного болю в попереку дані, що підтверджують їх порівняльну ефективність, залишаються обмеженими.

Група проаналізувала 98 рандомізованих контрольованих досліджень, опублікованих у період із 1964 по 2021 рік, відібраних зі 124 відповідних досліджень, і дійшла висновку, що до появи більш якісних досліджень, що порівнюють анальгетики, лікарям і пацієнтам слід дотримуватися обережного підходу за допомогою цих ліків.

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