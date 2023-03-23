Ученые обнаружили в мозге млекопитающих компас, позволяющий ориентироваться в пространстве

Ученые рассказали о недавно обнаруженных механизмах ориентирования в мозге, его секретной "кнопке перезагрузки" и о болезни, которую может предзнаменовать частая потеря ориентации.

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Вы когда-нибудь задумывались, почему у вас плохое чувство направления? Согласно новым исследованиям, в этом виноват внутренний компас вашего мозга. Изучая ориентацию мышей в зависимости от визуального окружения, ученые из Университета Макгилла обнаружили новое явление, названное "сетевым усилением". После дезориентации внутренний компас мозга перезагружается, что позволяет быстро переориентироваться в запутанных ситуациях. Исследователи использовали новейшие технологии картирования нейронов для изучения клеток направления головы у мышей, что позволило понять, что происходит, когда нейродегенерация заставляет людей чувствовать себя потерянными в знакомой обстановке. Соавтор исследования Заки Аджаби сказал, что в мозге есть "кнопка перезагрузки", которая помогает быстро переориентироваться, пишет New Atlas.

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В 1983 году клетки направления головы (НГ) были впервые обнаружены у крыс, но считается, что они присутствуют у всех млекопитающих. Эти клетки расположены в нескольких областях мозга, и частота их срабатывания меняется в зависимости от движения головы. Появление современных технологий записи нейронов позволило исследователям изучить их поведение. Таким образом, они могут наблюдать, как клетки НГ помогают мозгу переориентироваться после изменения окружающей обстановки.

Марк Брэндон, доцент кафедры психиатрии Университета Макгилла и научный сотрудник Исследовательского центра Дугласа, утверждает, что за последние десять лет исследования в области неврологии претерпели технологическую революцию, что позволило ученым задавать вопросы, которые ранее были недостижимы, и отвечать на них.

Это новое понимание сложных и недостаточно изученных областей мозга показывает, как мозг перекалибрует себя в ответ на изменяющиеся обстоятельства и как этот процесс может пойти не так при дегенеративных нейронных расстройствах, таких как деменция, в частности, болезнь Альцгеймера.

По словам Брэндона, люди с болезнью Альцгеймера часто сообщают о том, что дезориентируются и теряются в знакомой обстановке, что является одним из первых самостоятельно описанных когнитивных симптомов. Он надеется, что лучшее понимание того, как работает внутренний компас нашего мозга, приведет к более раннему обнаружению и лечению этого аспекта нейродегенерации.

Исследователи отмечают, что, хотя мыши подвергались неестественному визуальному воздействию, полученные результаты имеют отношение к жизни человека и могут даже объяснить, как системы виртуальной реальности могут влиять на наше чувство ориентации.

"Это исследование – убедительный пример того, как сочетание экспериментальных и вычислительных подходов может продвинуть наше понимание мозговой активности и ее влияния на поведение", – сказал Сюэ-Синь Вэй, доцент и вычислительный нейробиолог Техасского университета в Остине и соавтор исследования.

Ранее Фокус писал о сумеречной зоне мозга. Ученые пронаблюдали за процессом создания воспоминаний в нашем головной мозге.