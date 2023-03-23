Вчені виявили у мозку ссавців компас, що дозволяє орієнтуватися у просторі

Вчені розповіли про недавно виявлені механізми орієнтування в мозку, його секретну "кнопку перезавантаження" та про хворобу, яку може передбачити часта втрата орієнтації.

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Ви колись задумувалися, чому у вас погане почуття напряму? Відповідно до нових досліджень, у цьому винен внутрішній компас вашого мозку. Вивчивши орієнтацію мишей залежно від візуального оточення, вчені з Університету Макгілла виявили нове явище, назване "посиленням мережі". Після дезорієнтації внутрішній компас мозку перезавантажується, що дозволяє швидко переорієнтуватися у заплутаних ситуаціях. Дослідники використовували новітні технології картування нейронів для вивчення клітин напрямку голови у мишей, що дозволило зрозуміти, що відбувається, коли нейродегенерація змушує людей почуватися втраченими у знайомій обстановці. Співавтор дослідження Закі Аджабі сказав, що у мозку є "кнопка перезавантаження", яка допомагає швидко переорієнтуватися, пише New Atlas.

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У 1983 році клітини спрямування голови (НГ) були вперше виявлені у щурів, але вважається, що вони присутні у всіх ссавців. Ці клітини розташовані в кількох областях мозку, і частота їхнього спрацьовування змінюється в залежності від руху голови. Поява сучасних технологій запису нейронів дозволила дослідникам вивчити їхню поведінку. Так, вони можуть спостерігати, як клітини НГ допомагають мозку переорієнтуватися після зміни навколишнього середовища.

Марк Брендон, доцент кафедри психіатрії Університету Макгілла та науковий співробітник Дослідницького центру Дугласа, стверджує, що за останні десять років дослідження в галузі неврології зазнали технологічної революції, що дозволило вченим ставити питання, які раніше були недосяжні, та відповідати на них.

Це нове розуміння складних і недостатньо вивчених областей мозку показує, як мозок перекалібрує себе у відповідь на обставини, що змінюються, і як цей процес може піти не так при дегенеративних нейронних розладах, таких як деменція, зокрема, хвороба Альцгеймера.

За словами Брендона, люди з хворобою Альцгеймера часто повідомляють про те, що дезорієнтуються та губляться у знайомих умовах, що є одним із перших самостійно описаних когнітивних симптомів. Він сподівається, що краще розуміння того, як працює внутрішній компас нашого мозку, призведе до більш раннього виявлення та лікування цього аспекту нейродегенерації.

Дослідники зазначають, що, хоча миші зазнавали неприродного візуального впливу, отримані результати стосуються життя людини і навіть пояснили, як системи віртуальної реальності можуть проводити наше почуття орієнтації.

"Це дослідження – переконливий приклад того, як поєднання експериментальних та обчислювальних підходів може просунути наше розуміння мозкової активності та її впливу на поведінку", – сказав Сюе-Сінь Вей, доцент та обчислювальний нейробіолог Техаського університету в Остіні та співавтор досліду.

Раніше Фокус писав про сутінкову зону мозку. Вчені поспостерігали за процесом створення спогадів у нашому головному мозку.