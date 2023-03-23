Опасные тренды. Мускатный орех из нового флешмоба в тиктоке — совсем не орех, и достаточно опасен

Несмотря на распространенное заблуждение, мускатный орех вовсе не является орехом. На вопрос чем все-таки является данный продукт: пряностью, лекарством или даже наркотиком, попробовали ответить ученые.

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Когда вы смотрите на мускатный орех, может даже и не возникнуть вопроса о том является ли он на самом деле орехом. Но данное название лишь вводит вас в заблуждение. Мускатный орех происходит из тропического вечнозеленого дерева Myristica fragrans, которое произрастает на островах Малуку в Индонезии, также известных как Острова специй. Плоды этого дерева желтовато-коричневого цвета, размером с мячик для пинг-понга и с толстой мясистой оболочкой. Внутри плода находится блестящее семя, обернутое тонкой красной кожицей, называемой ариллом. Коричневый шарик внутри плода, который является семенем — это и есть мускатный орех, пишет IFL Science.

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По данным Оксфордского университета, мускатный орех попал под перекрестный огонь войны европейских колонизаторов за специи и в итоге был перевезен в Малайзию и на Маврикий, чтобы разрушить монополию. В настоящее время он культивируется в тропических регионах по всему миру.

Хотя мускатный орех давно используется как специя для улучшения вкуса блюд, в его родном регионе были обнаружены и лекарственные свойства. Его использовали для лечения диареи, язв во рту и бессонницы.

Исследования также изучали потенциальный галлюциногенный эффект мускатного ореха, который может проявиться при употреблении его в больших количествах. Ученые отмечают, что соединение миристицин вызывает всплеск норадреналина, что может привести к тахикардии, гипертонии и бреду. По сообщениям, люди использовали мускатный орех для достижения такого кайфа с 1500-х годов.

Однако недавний тренд TikTok #NutmegChallenge привел к запрету этой деятельности после сообщений об интоксикации мускатным орехом, приводящей к судорогам. Это служит напоминанием о необходимости ответственного использования мускатного ореха.

Хотя мускатный орех не представляет угрозы для людей, страдающих аллергией, он все же может стимулировать центральную нервную систему. Поэтому будьте осторожны и наслаждайтесь этой специей в меру.

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