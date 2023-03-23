Небезпечні тренди. Мускатний горіх з нового флешмобу в тіктоці — зовсім не горіх, і досить небезпечний

Попри поширену оману, мускатний горіх зовсім не є горіхом. На питання чим же є даний продукт: пряністю, ліками або навіть наркотиком, спробували відповісти вчені.

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Коли ви дивитеся на мускатний горіх, може навіть і не виникнути питання про те, чи є він насправді горіхом. Але ця назва лише вводить вас в оману. Мускатний горіх походить з тропічного вічнозеленого дерева Myristica fragrans, яке росте на островах Малуку в Індонезії, також відомих як Острова спецій. Плоди цього дерева жовтувато-коричневого кольору, розміром із м'ячик для пінг-понгу та з товстою м'ясистою оболонкою. Усередині плоду знаходиться блискуче насіння, обгорнуте тонкою червоною шкіркою, яка називається арилом. Коричнева кулька всередині плода, яка є насінням — це і є мускатний горіх, пише IFL Science.

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За даними Оксфордського університету, мускатний горіх потрапив під перехресний вогонь війни європейських колонізаторів за спеції і в результаті був перевезений до Малайзії та Маврикію, щоб зруйнувати монополію. В даний час він культивується в тропічних регіонах по всьому світу.

Хоча мускатний горіх давно використовується як спеція для покращення смаку страв, у його рідному регіоні було виявлено і лікарські властивості. Його використовували для лікування діареї, виразок у роті та безсоння.

Дослідження також вивчали потенційний галюциногенний ефект мускатного горіха, який може проявитись при вживанні його у великих кількостях. Вчені відзначають, що з'єднання міристицин викликає сплеск норадреналіну, що може призвести до тахікардії, гіпертонії та марення. За повідомленнями люди використовували мускатний горіх для досягнення такого кайфу з 1500-х років.

Проте недавній тренд TikTok # NutmegChallenge призвів до заборони цієї діяльності після повідомлень про інтоксикацію мускатним горіхом, що призводить до судом. Це є нагадуванням про необхідність відповідального використання мускатного горіха.

Хоча мускатний горіх не становить загрози для людей, які страждають на алергію, він все ж таки може стимулювати центральну нервову систему. Тому будьте обережні та насолоджуйтесь цією спецією в міру.

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