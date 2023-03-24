Клерксдорпские шары. Странные сферы из скалы возрастом 3 млрд лет обросли теориями заговора

Малые объекты, найденные в древней скале, в форме сферы или диска продолжают беспокоить исследователей. Некоторые считают, что их давно изготовили разумные существа, однако геологи уверены, что эти предметы скорее результат естественных процессов.

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Клерксдорпские шары обнаружили шахтеры в месторождениях минерала пирофиллита возрастом 3 млрд лет, который добывают недалеко от Клерксдорпа в Южной Африке. Однако их вид несколько удивляет. Похожие на крошечные древние мячи для крикета со швами посредине породили множество теорий заговоров, связанных с инопланетянами и древними, забытыми цивилизациями, пишет IFLScience.

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В 1980-х годах выдвигались разные теории относительно происхождения уникальных сфер. Некоторые высказывали предположение, что их создала "высшая, древнейшая цивилизация, о которой мы практически ничего не знаем". А тот же музейный работник, рассказывавший эти истории, утверждал, что сферы вращались сами по себе, запертые в "витрине с отсутствием вибрации".

Псевдоученые сходились на том, что сферы точно рукотворные даже несмотря на то, что их обнаружили в породе возрастом 3 млрд лет. Были и те, кто считал их доказательством существования внеземной жизни.

Все эти истории и заявления привлекли внимание геолога Брюса Кернкросса. В 2006 году он поделился, что его развеселила статья, в которой их описывали как "таинственные сферы", а также история с экстрасенсом, приглашенным для исследования камней. Владелец таинственных сил назвал их фрагментами древнего космического корабля.

Детальнее изучив источник теорий заговоров, Кернкросс предложил достаточно рациональное объяснение об их возникновении. Считается, что они состоят из конгломерата (осадочная порода, — ред.), сверху которого отложились слои вулканической лавы. В результате воздействия большого давления и тепла слои вулканической породы превратились в пирофиллит — оболочку, в которой и нашли Клерксдорпские шары.

Это своеобразные образования, сферические, эллиптические или косоугольные объекты, состоящие из разных минералов, отличающихся от основной породы, и довольно распространенным явлением. Оказывается, что тысячи схожих найдены по всему миру. Кроме того, они часто встречаются в мелкозернистых породах, таких как пирофиллит, поскольку этот минерал обеспечивает движение воды.

Кернкросс развенчал теории о необычном происхождении объяснив: "Такие сферы образуются вследствие оседания из водного раствора и состоят из минералов, кристаллизующихся в горной "материнской" породе".

А такую форму они получают, поскольку образуются вокруг крошечного зерна минерала в растворе, содержащем железо, кальций и другие элементы.

Геолог добавляет: "Поскольку горная порода имеет равномерную текстуру по всему периметру, то рост этого образования происходит неограниченно по всем направлениям, в виде 360-градусной трехмерной сферы".

А если жидкость может свободно в ней двигаться, или порода вокруг неоднородна, то сама форма может несколько искажаться.

Линии, проходящие через сферы, обусловлены отпечатками "материнской" породы, которая накапливалась слоями в течение долгого и долгого времени, создавая эффект слоистости.

Что касается тайны самостоятельного вращения, то здесь тоже все просто. Ее объяснил сам сотрудник музея, в честь которого и нашествия сферы.

Он рассказал: "Несколько лет назад я поставил шар на его место (на стеклянную полку) во время визита журналиста, который пытался сделать из этого сенсацию. Вполне естественно, что предмет будет немного вращаться, поскольку он круглый, а у нас много подземных толчков добыча (золотая)".

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