Сфери Клерксдорпа. Дивні сфери зі скелі віком 3 млрд років обросли теоріями змов

Малі об'єкти, знайдені в древній скалі, у формі сфери чи диска продовжують турбувати дослідників. Дехто вважає, що їх давним-давно виготовили розумні істоти, однак геологи впевнені, що ці предмети радше результат природних процесів.

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Сфери Клерксдорпа виявили шахтарі у родовищах мінералу пірофіліт віком 3 млрд років, який видобувають недалеко від м. Клерксдорп у Південній Африці. Однак їхній вигляд дещо дивує. Схожі на крихітні стародавні м'ячі для крикету зі швами посередині вони породили безліч теорій змов, пов'язаних з інопланетянами та стародавніми, забутими цивілізаціями, пише IFLScience.

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У 1980-х роках висувалися різні теорії щодо походження унікальних сфер. Дехто висловлював припущення, що їх створила "вища, прадавня цивілізація, про яку ми практично нічого не знаємо". А той же музейний працівник, який розповідав ці історії, стверджував, що сфери оберталися самі по собі, замкнені у "вітрині з відсутністю вібрації".

Псевдонауковці сходилися на тому, що сфери точно виготовлені кимось навіть попри те, що їх виявили в породі віком 3 млрд років. Були й ті, що вважали їх доказом існування позаземного життя.

Усі ці історії та заяви привернули увагу геолога Брюса Кернкросса. У 2006 році він поділився, що його розвеселила стаття, в якій їх описували як "таємничі сфери", а також історія з екстрасенсом, якого запросили для дослідження каміння. Власник таємничих сил назвав їх фрагментами стародавнього космічного корабля.

Детальніше вивчивши джерело теорій змов, Кернкросс запропонував досить раціональне пояснення про їхнє виникнення. Вважається, що вони складаються з конгломерату, зверху якого відклалися шари вулканічної лави. Внаслідок впливу великого тиску і тепла шари вулканічної породи перетворилися на пірофіліт — оболонку, в якій і знайшли сфери Клерксдорпа.

Це своєрідні утворення, сферичні, еліптичні або косокутні об'єкти, які складаються з різних мінералів, що відрізняються від основної породи, і є досить поширеним явищем. Виявляється, що тисячі схожих знайдено по всьому світу. Окрім цього, вони часто зустрічаються в дрібнозернистих породах, таких як пірофіліт, оскільки цей мінерал забезпечує рух води.

Кернкросс розвінчав теорії про незвичне походження пояснивши: "Такі сфери утворюються внаслідок осідання з водного розчину і складаються з мінералів, що кристалізуються в гірській "материнській" породі".

А таку форму вони отримують, оскільки утворюються навколо крихітного зерна мінералу в розчині, що містить залізо, кальцій та інші елементи.

Геолог додає: "Оскільки гірська порода має рівномірну текстуру по всьому периметру, то ріст цього утворення відбувається необмежено в усіх напрямках, у вигляді 360-градусної тривимірної сфери".

А якщо рідина може вільно в ній рухатися, або ж порода навколо неоднорідна, то сама форма може дещо спотворюватися.

Лінії, що проходять через сфери, зумовлені відбитками "материнської" породи, яка накопичувалася шарами протягом довгого-довгого часу, створюючи ефект шаруватості.

Щодо таємниці самостійного обертання, то тут також все просто. Її пояснив сам співробітник музею, на честь якого і навали сфери.

Він розповів: "Кілька років тому я поставив кулю на її місце (на скляну полицю) під час візиту журналіста, який намагався зробити з цього сенсацію. Цілком природно, що предмет буде трохи обертатися, оскільки він круглий, а в нас багато підземних поштовхів через видобуток (золота)".

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