Неприятный побочный эффект. Ученые рассказали, почему опасно быть преданным сотрудником

Исследование показывает, что работодатели склонны нагружать дополнительной и неоплачиваемой робой тех, кто проявляет особую лояльность.

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Нам может показаться, что быть лояльным сотрудником — это ключ к успеху в продвижении по карьерной лестнице. Однако новое исследование доказывает, что это весьма скользкий путь к успеху — ученые считают, что работодатели склонны нагружать таких сотрудников сверх нормы, при этом не оплачивая сверхурочный труд, пишет Daily Mail.

По сути, результаты исследования не двузначно намекают, что лояльность компании — палка о двух концах, поскольку руководители склонны эксплуатировать лояльных сотрудников, а вовсе не тех, кто менее предан работе.

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В новом исследовании команда ученых из Университета Дьюка провела ряд онлайн-экспериментов, участие в которых приняли около 1400 менеджеров. Каждый из них услышал историю о вымышленном 29-летнем сотруднике Джоне и о том, что у его компании ограниченный бюджет. Реципиентам предложили несколько различных сценариев, причем в некоторых из них ученые намекнули на лояльность Джона к компании, а далее им предложили снизить расходы компании.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что менеджеры с большей вероятностью были готовы взвалить на Джона неоплачиваемую дополнительную работу, чем выбирали более "честный" и "справедливый" сценарий. Более того, в сценариях, где Джона не клеймили "лояльным", реципиенты также в меньшей степени были готовы водрузить на него дополнительные неоплачиваемые часы.

По словам ведущего автора исследования Мэтью Стэнли, по сути, оказалось, что "лояльность" на работе представляет собой некий "порочный круг". Результаты исследования свидетельствуют о том, что работодатели склонны эксплуатировать более лояльных сотрудников, что приводит к повышению репутации "лояльного" и повышает риск того, что их выберут в будущем.

Психологи полагают, что менеджеры склонны нацеливаться на лояльных работников, из-за того, что связывают их отверженность с обязанностью идти на некие личные жертвы для своей компании. В то же время Стэнли отмечает, что результаты исследования вовсе не значат, что работникам стоит искоренить в себе эту черту. Скорее, нам просто придется смириться с этим "неприятным побочным эффектом", так как сама по себе лояльность, увы, является положительной чертой.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему умственная работа утомляет не меньше физической.