Неприємний побічний ефект. Учені розповіли, чому небезпечно бути відданим співробітником

Дослідження показує, що роботодавці схильні навантажувати додатковою і неоплачуваною робою тих, хто проявляє особливу лояльність.

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Нам може здатися, що бути лояльним співробітником — це ключ до успіху в просуванні кар'єрними сходами. Проте нове дослідження доводить, що це дуже слизький шлях до успіху — вчені вважають, що роботодавці схильні навантажувати таких співробітників понад норму, при цьому не сплачуючи понаднормову роботу, пише Daily Mail.

По суті, результати дослідження не двозначно натякають, що лояльність компанії — палиця з двома кінцями, оскільки керівники схильні експлуатувати лояльних співробітників, а не тих, хто менш відданий роботі.

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У новому дослідженні команда вчених з Університету Дюка провела низку онлайн-експериментів, участь у яких взяли майже 1 400 менеджерів. Кожен із них почув історію про вигаданого 29-річного співробітника Джона і про те, що його компанія має обмежений бюджет. Реципієнтам запропонували кілька різних сценаріїв, причому в деяких із них вчені натякнули на лояльність Джона до компанії, а далі їм запропонували знизити витрати компанії.

Результати дослідження свідчать, що менеджери з більшою ймовірністю були готові звалити на Джона неоплачувану додаткову роботу, ніж вибирали "чесніший" і "справедливіший" сценарій. Ба більше, у сценаріях, де Джона не таврували "лояльним", реципієнти також меншою мірою були готові поставити на нього додаткові неоплачувані години.

За словами провідного автора дослідження Метью Стенлі, по суті виявилося, що "лояльність" на роботі являє собою якесь "порочне коло". Результати дослідження свідчать, що роботодавці схильні експлуатувати більш лояльних співробітників, що призводить до підвищення репутації "лояльного" та підвищує ризик того, що їх оберуть у майбутньому.

Психологи вважають, що менеджери схильні націлюватися на лояльних працівників, через те, що пов'язують їхню знедоленість з обов'язком йти на деякі особисті жертви для своєї компанії. У той же час Стенлі зазначає, що результати дослідження зовсім не означають, що працівникам варто викорінити цю межу. Швидше, нам просто доведеться змиритися з цим "неприємним побічним ефектом", оскільки сама собою лояльність, на жаль, є позитивною рисою.

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