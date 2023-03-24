Кривые и косые. Эксперт по анатомии объяснил, почему так опасно сидеть со скрещенными ногами

Исследователи отмечают, что подобная привычка может обернуться повреждением кровеносных сосудов, смещением тазовых костей и ослаблении одной стороны тела.

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Остановитесь на мгновение и задумайтесь, действительно ли вы сидите удобно и как ваша поза влияет на вашу осанку. Статистика свидетельствует о том, что большинство из нас любит сидеть со скрещенными ногами, однако действительность такова, что это может обернуться проблемами со здоровьем, пишет Science Alert.

Как правило, существует два способа сидеть со скрещенными ногами: первый — скрестить ноги на коленях, второй — на щиколотках. Ученые отмечают, что второй вариант, видимо, будет менее разрушительным для организма, однако так или иначе — последствий не избежать.

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Во-первых, сидение со скрещенными ногами может увеличить смещение бедер — одно из них окажется выше другого.

Во-вторых, такая поза меняет скорость, с которой кровь движется по сосудам в нижних конечностях, что увеличивает риск развития тромбом.

В-третьих, скрещивание ног на коленях может вызвать повышение кровяного давления из-за скопления крови в венах, а нагрузка на сердце возрастает.

В-четвертых, подобная поза увеличивает риск повреждения кровеносных сосудов.

Почему не стоит сидеть со скрещенными ногами

Исследования показывают, что чем дольше и чаще мы сидим в подобной позе, тем больше вероятность того, что мы столкнемся с долговременными изменениями длины мышц, а также расположения костей в тазу. Кроме того, существует ряд других опасностей:

смещение позвоночника и плеч;

неправильное положение головы;

дисбаланс в мышцах таза и нижней части спины;

дисбаланс в мышцах шеи;

смещение таза и ослабление ягодичных мышц;

ухудшение осанки;

развитие сколиоза и других деформаций;

возникновение сильного вертельного болевого синдрома;

подвертывание малоберцового нерва;

и даже ухудшение выработки спермы.

Одно из исследований показывает, что скрещивание ног повышает температуру яичек на 2 °C, в результате это может привести к тому, что ухудшится количество и качество сперматозоидов.

Кому полезно сидеть со скрещенными ногами

Исследование 2016 года свидетельствует о том, что сидение со скрещенными ногами на самом деле может казаться полезным для некоторых людей. Так, речь идет о тех, у кого одна нога длиннее другой — исследователи полагают, что сидение со скрещенными ногами может помочь отрегулировать высоту двух сторон таза, тем самым улучшив выравнивание.

Кроме того, ученые нашли подтверждение тому, что сидение со скрещенными ногами способно улучшить стабильность крестцово-подвздошных суставов, которые отвечают за перенос веса между позвоночником и ногами.

Подытоживая ученые отмечают, что по мере возможностей нам следует избегать сидения со скрещенными ногами, однако напоминают, что большинство факторов все же связаны с длительным пребыванием в данной позе. По словам профессора и директора Учебного центра клинической анатомии Ланкастерского университета Адама Тейлора, лучшее, что мы можем сделать для себя — не сидеть в одной позе продолжительное время и вести здоровый образ жизни.

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