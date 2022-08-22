Правильная осанка не защитит от болей в спине. Ученые рассказали, что делать

Ученые пришли к выводу, что не так уж важно ходить или стоять с ровной спиной, боли в позвоночнике вызваны совсем другими причинами.

Десятки лет ученые и врачи настоятельно рекомендуют ходить, стоять и поднимать тяжести с ровной спиной — именно это якобы способно защитить нас от болей в позвоночнике. Увы, ученые из Кертинского университета не нашли подтверждения этому тезису, пишет Science Alert.

С самого детства нас учат держать осанку — сидеть за партой ровно, держать спину ровной во время работы или во время тренировок, при поднятии тяжестей. Якобы правильная осанка способна защитить человека от болей в спине. Однако 90% населения Земли испытывают боли позвоночника и в подростковом, и в старшем возрасте. И лишь у 5% человечества эти неприятные ощущения вызваны физическими травмами.

Ученые из Кертинского университета провели ряд исследований, чтобы выяснить, насколько правильная осанка в действительности влияет на возникновения болей в спине. Для этого они провели эксперимент и условно разделили задачи на хождение, сидение и подъем с ровной спиной.

В ходе исследования ученые обнаружили, что не существует прямой связи между нашей осанкой и болями в спине. Независимо от того, сутулились ли люди при сидении, ходьбе или упражнениях — это никак не влияло на наличие или отсутствие неприятных ощущений.

Ученые установили, что люди принимают различные "правильные позы", но ни одна из них не защищает от возникновения болей. Более того, того, исследователи установили, что люди с болезненными ощущениями из-за травм, как правило, со временем перестаю перестраховываться и отказываются от рекомендаций "хорошей" осанки.

Исследователи считают, что нет никаких доказательств, что "хорошая осанка" способна предотвратить появление боли в спине. Позвоночники людей бывают разными — различных форм и размеров, а потому осанка — очень индивидуальна. В чем же тогда дело и как защититься от болезненных ощущений?

Ученые пришли к выводу, что боли в спине могут быть связаны с неуклюжими и резкими движениями, однако также могут возникать внезапно, как и сильная головная боль. Без веских причин.

Впрочем несколько советов, как уберечь спину ученые все-таки называют. Исследования показали, что болезненные ощущения в большей степени зависят от общего состояния организма, в том числе и психологического. А потому физиотерапевты советуют:

избегать стрессов и усталости;

хорошо высыпаться;

вести более активный образ жизни;

делать упражнения и научиться расслаблять спину;

избегать избыточного веса;

поддерживать психическое здоровье.

Также ученые советуют перестать бояться появления неприятных ощущений в позвоночнике и перестраховываться лишний раз. Такая бережность и отказ от привычных повседневных движений, занятий спортом и социальной активности вероятнее всего, только повлечет за собой усиление болезненных ощущений.

Напомним, ранее Фокус писал, что существует более простой способ нарастить мышцы, чем изнурительные тренировки.