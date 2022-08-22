Правильна постава не захистить від болю в спині. Вчені розповіли, що робити
Учені дійшли висновку, що не так важливо ходити або стояти з рівною спиною, болі в хребті викликані зовсім іншими причинами.
Десятки років учені та лікарі наполегливо рекомендують ходити, стояти й піднімати тяжкості з рівною спиною — саме це нібито здатне захистити нас від болю у хребті. На жаль, учені з Кертинського університету не знайшли підтвердження цій тезі, пише Science Alert.
Із самого дитинства нас вчать тримати поставу — сидіти за партою рівно, тримати спину рівною під час роботи або під час тренувань, піднімаючи тяжкість. Нібито правильна постава здатна захистити людину від болю в спині. Однак 90% населення Землі зазнають болю в хребті і в підлітковому, і встаршому віці. І лише в 5% людства ці неприємні відчуття спричинені фізичними травмами.
Учені з Кертинського університету провели низку досліджень, щоб з'ясувати, наскільки правильна постава насправді впливає на біль у спині. Для цього вони провели експеримент і умовно розділили завдання на ходіння, сидіння та підйом із рівною спиною.
У ході дослідження вчені виявили, що немає прямого зв'язку між нашою поставою та болями в спині. Незалежно від того, чи сутулилися люди під час сидіння, ходьби чи вправ — це ніяк не впливало на наявність чи відсутність неприємних відчуттів.
Учені встановили, що люди приймають різні "правильні пози", але жодна з них не захищає від болю. Крім того, дослідники встановили, що люди з хворобливими відчуттями через травми, як правило, згодом перестають перестраховуватися та відмовляються від рекомендацій "хорошої" постави.
Дослідники вважають, що немає жодних доказів, що "хороша постава" здатна запобігти появі болю в спині. Хребти людей бувають різними — різних форм і розмірів, а тому постава дуже індивідуальна. У чому тоді справа та як захиститися від хворобливих відчуттів?
Учені дійшли висновку, що болі в спині можуть бути пов'язані з незграбними та різкими рухами, проте також можуть виникати раптово, як і сильний головний біль. Без вагомих причин.
Утім, кілька порад, як уберегти спину, вчені таки називають. Дослідження показали, що хворобливі відчуття переважно залежать від загального стану організму, зокрема й психологічного. А тому фізіотерапевти радять:
- уникати стресів і втоми;
- добре висипатись;
- вести активніший спосіб життя;
- робити вправи та навчитися розслабляти спину;
- уникати надмірної ваги;
- підтримувати психічне здоров'я
Також учені радять перестати боятися появи неприємних відчуттів у хребті й перестраховуватись зайвий раз. Така дбайливість і відмова від звичних повсякденних рухів, занять спортом і соціальної активності, найімовірніше, тільки спричинить посилення хворобливих відчуттів.
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