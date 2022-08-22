Правильна постава не захистить від болю в спині. Вчені розповіли, що робити

Учені дійшли висновку, що не так важливо ходити або стояти з рівною спиною, болі в хребті викликані зовсім іншими причинами.

Десятки років учені та лікарі наполегливо рекомендують ходити, стояти й піднімати тяжкості з рівною спиною — саме це нібито здатне захистити нас від болю у хребті. На жаль, учені з Кертинського університету не знайшли підтвердження цій тезі, пише Science Alert.

Із самого дитинства нас вчать тримати поставу — сидіти за партою рівно, тримати спину рівною під час роботи або під час тренувань, піднімаючи тяжкість. Нібито правильна постава здатна захистити людину від болю в спині. Однак 90% населення Землі зазнають болю в хребті і в підлітковому, і встаршому віці. І лише в 5% людства ці неприємні відчуття спричинені фізичними травмами.

Учені з Кертинського університету провели низку досліджень, щоб з'ясувати, наскільки правильна постава насправді впливає на біль у спині. Для цього вони провели експеримент і умовно розділили завдання на ходіння, сидіння та підйом із рівною спиною.

У ході дослідження вчені виявили, що немає прямого зв'язку між нашою поставою та болями в спині. Незалежно від того, чи сутулилися люди під час сидіння, ходьби чи вправ — це ніяк не впливало на наявність чи відсутність неприємних відчуттів.

Учені встановили, що люди приймають різні "правильні пози", але жодна з них не захищає від болю. Крім того, дослідники встановили, що люди з хворобливими відчуттями через травми, як правило, згодом перестають перестраховуватися та відмовляються від рекомендацій "хорошої" постави.

Дослідники вважають, що немає жодних доказів, що "хороша постава" здатна запобігти появі болю в спині. Хребти людей бувають різними — різних форм і розмірів, а тому постава дуже індивідуальна. У чому тоді справа та як захиститися від хворобливих відчуттів?

Учені дійшли висновку, що болі в спині можуть бути пов'язані з незграбними та різкими рухами, проте також можуть виникати раптово, як і сильний головний біль. Без вагомих причин.

Утім, кілька порад, як уберегти спину, вчені таки називають. Дослідження показали, що хворобливі відчуття переважно залежать від загального стану організму, зокрема й психологічного. А тому фізіотерапевти радять:

уникати стресів і втоми;

добре висипатись;

вести активніший спосіб життя;

робити вправи та навчитися розслабляти спину;

уникати надмірної ваги;

підтримувати психічне здоров'я

Також учені радять перестати боятися появи неприємних відчуттів у хребті й перестраховуватись зайвий раз. Така дбайливість і відмова від звичних повсякденних рухів, занять спортом і соціальної активності, найімовірніше, тільки спричинить посилення хворобливих відчуттів.

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