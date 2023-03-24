Криві та косі. Експерт з анатомії пояснив, чому так небезпечно сидіти зі схрещеними ногами

Дослідники зазначають, що подібна звичка може обернутися пошкодженням кровоносних судин, зміщенням тазових кісток та ослаблення однієї сторони тіла.

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Зупиніться на мить і подумайте, чи справді ви сидите зручно і як ваша поза впливає на вашу поставу. Статистика свідчить про те, що більшість із нас любить сидіти зі схрещеними ногами, проте дійсність така, що це може спричинити проблеми зі здоров'ям, пише Science Alert.

Зазвичай, існує два способи сидіти зі схрещеними ногами: перший — схрестити ноги на колінах, другий — на щиколотках. Вчені зазначають, що другий варіант, мабуть, буде менш руйнівним для організму, проте так чи інакше — наслідків не уникнути.

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По-перше, сидіння зі схрещеними ногами може збільшити зміщення стегон — одне з них виявиться вище за інше.

По-друге, така поза змінює швидкість, з якою кров рухається судинами в нижніх кінцівках, що збільшує ризик розвитку тромбів.

По-третє, схрещування ніг на колінах може спричинити підвищення кров'яного тиску через скупчення крові у венах, а навантаження на серце зростає.

По-четверте, подібна поза збільшує ризик пошкодження кровоносних судин.

Чому не варто сидіти зі схрещеними ногами

Дослідження показують, що чим довше і частіше ми сидимо в подібній позі, тим більша ймовірність того, що зіткнемося з довготривалими змінами довжини м'язів, а також розташування кісток в тазу. Крім того, існує низка інших небезпек:

зміщення хребта та плечей;

неправильне положення голови;

дисбаланс у м'язах тазу та нижньої частини спини;

дисбаланс у м'язах шиї;

зміщення тазу та ослаблення сідничних м'язів;

погіршення постави;

розвиток сколіозу та інших деформацій;

виникнення сильного вертлюгового больового синдрому;

підгортання малогомілкового нерва;

і навіть погіршення вироблення сперми.

Одне дослідження показує, що схрещування ніг підвищує температуру яєчок на 2°C, в результаті це може призвести до того, що погіршиться кількість і якість сперматозоїдів.

Кому корисно сидіти зі схрещеними ногами

Дослідження 2016 року свідчить про те, що сидіння зі схрещеними ногами насправді може бути корисним для деяких людей. Так, йдеться про тих, у кого одна нога довша за іншу — дослідники вважають, що сидіння зі схрещеними ногами може допомогти відрегулювати висоту двох сторін таза, тим самим покращивши вирівнювання.

Крім того, вчені знайшли підтвердження того, що сидіння зі схрещеними ногами здатне покращити стабільність крижово-клубових суглобів, які відповідають за перенесення ваги між хребтом і ногами.

Підсумовуючи вчені зазначають, що в міру можливостей нам слід уникати сидіння зі схрещеними ногами, проте нагадують, що більшість факторів все ж таки пов'язані з тривалим перебуванням у цій позі. За словами професора та директора Навчального центру клінічної анатомії Ланкастерського університету Адама Тейлора, найкраще, що ми можемо зробити для себе, не сидіти в одній позі тривалий час і вести здоровий спосіб життя.

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