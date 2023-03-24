Под божьим протекторатом. Кокаиновое вино, одобренное Папой, вдохновило на создание Coca-Cola

Каждая бутылка этого алкогольного нектара, ставшего прародителем популярного безалкогольного напитка, содержала от 6 до 7,2 миллиграмма кокаина на унцию.

Related video

Едва ли сегодня можно найти человека, который ни разу в жизни не пробовал Coca-Cola, или хотя бы не знал о существовании этого безалкогольного напитка. Однако многие ли знают историю его возникновения? Ведь на создания этой популярной газировки когда-то вдохновило кокаиновое вино, одобренное самим Папой, пишет IFLScience.

Лист коки в Андах использовался местными коренными народами аймара на протяжении многих тысячелетий — чтобы добыть из листьев желаемое вещество, людям приходилось жевать листья, что, конечно же, ограничивало количество кокаина, который они могли получить из растения.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Однако в середине 1800-х годов на сцену выходит выдающийся французский химик Анджело Мариана, который в попытке упростить процесс экстракции кокаина из листьев — сделал из них вино. По сути, оно представляло собой сильнодействующий тоник, в состав которого входили:

бордоское вино;

6 мг листьев коки на унцию;

немного бренди;

сахар.

По мнению Мариани, эти добавки должны были сделать напиток еще более привлекательным для пользователей, а два стакана такого вина содержали менее 50 мг кокаина. План сработал. Вскоре химик уже арендовал магазин, где все желающие могли попробовать его товар. Успех был таким массовым, что со временем Мариани решил обосноваться и на международном рынке.

Отметим, что автор напитка позиционировал его как панацею — вино якобы отлично служило в качестве стимулятора энергии, аперитива, дижестива и даже считалось безопасным для детей, с одним лишь условием — суточная норма для детей должна была быть вдвое меньше, чем для взрослых. Вино назвали Vin Mariani и оно весьма быстро полюбилось не только простым смертным, но и высоким чинам, в том числе и президентам и даже Папе. Например, Папе Льву XIII кокаиновое вино настолько пришлось по вкусу, что он наградил Мариани придуманной им самим наградой "Золотая медаль Ватикана", и даже более — Папа разрешил французскому химику использовать свое изображение в любой рекламе кокаинового вина. К слову, в последствии фанатом Vin Mariani стал не только Лев XIII, но и Папа Пий Х, а также Томас Эдисон и президент США Улисс Грант.

Изображение Папы Льва XIII действительно использовалось в рекламе Фото: Public Domain

Во время выхода на международный рынок Мариани столкнулся с одной проблемой — и дело вовсе не в том, что вино содержало кокаин. Основная проблема заключалась в том, что кокаина в нем было слишком мало. А потому химику пришлось пересмотреть рецепт и увеличить содержание кокаина с 6 до 7,2 мг на унцию, так как в Америке привыкли к тому, что кокаиновые напитки имеют более сильное действие.

Популярность вина Vin Mariani привела к тому, что многие захотели урвать и свой кусочек пирога. В результате химик и врач, полковник Джон Пембертон, который пристрастился к морфию, пытаясь облегчить боли от ранений, полученных во время Гражданской войны, создал свою копию вина Мариана, она получила название французское вино из коки Пембертона.

В 1886 году в Атланте и округе Фултон вступили в силу запретительные постановления и Пембертону пришлось пересмотреть рецепт вина. И, нет, из рецепта не убрали кокаин, тогда его пришлось сделать безалкогольным — вино в рецепте заменили газировкой. Именно в этот момент и родилась известная во всем мире Coca-Cola. Примерно в 1903 году из рецепта убрали кокаин и родился рецепт той газировки, которую мы знаем и сегодня.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что произошло с мозгом мышей, которые пили Coca-Cola два месяца.