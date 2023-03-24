Під божим протекторатом. Кокаїнове вино, схвалене Папою, надихнуло на створення Coca-Cola

Кожна пляшка цього алкогольного нектару, що став прабатьком популярного безалкогольного напою, містила від 6 до 7,2 міліграма кокаїну на унцію.

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Навряд чи сьогодні можна знайти людину, яка жодного разу в житті не куштувала Coca-Cola, або хоча б не знала про існування цього безалкогольного напою. Однак чи багато хто знає історію його виникнення? Адже на створення цієї популярної газованої води колись надихнуло кокаїнове вино, схвалене самим Папою, пише IFLScience.

Лист коки в Андах використовували місцеві корінні народи аймара протягом багатьох тисячоліть — щоб добути з листя бажану речовину, людям доводилося жувати листя, що, звісно ж, обмежувало кількість кокаїну, який вони могли отримати з рослини.

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Однак у середині 1800-х років на сцену виходить видатний французький хімік Анджело Маріана, який, намагаючись спростити процес екстракції кокаїну з листя, зробив з нього вино. Фактично, воно являло собою сильнодіючий тонік, до складу якого входили:

бордоське вино;

6 мг листя коки на унцію;

трохи бренді;

цукор.

На думку Маріані, ці добавки мали зробити напій ще привабливішим для споживачів, а дві склянки такого вина містили менше ніж 50 мг кокаїну. План спрацював. Незабаром хімік уже орендував магазин, де всі охочі могли спробувати його товар. Успіх був таким масовим, що з часом Маріані вирішив утвердитися і на міжнародному ринку.

Зазначимо, що автор напою позиціонував його як панацею — вино нібито чудово слугувало стимулятором енергії, аперитивом, дижестивом і навіть вважалося безпечним для дітей, з однією лише умовою — добова норма для дітей мала бути вдвічі меншою, ніж для дорослих. Вино назвали Vin Mariani, і воно досить швидко полюбилося не тільки простим смертним, а й високим чинам, зокрема й президентам, і навіть Папі. Наприклад, Папі Леву XIII кокаїнове вино настільки припало до смаку, що він нагородив Маріані вигаданою ним самим нагородою "Золота медаль Ватикану", і навіть більше — Папа дозволив французькому хіміку використовувати своє зображення в будь-якій рекламі кокаїнового вина. До речі, надалі фанатом Vin Mariani став не тільки Лев XIII, а й Папа Пій Х, а також Томас Едісон і президент США Улісс Грант.

Зображення Папи Лева XIII дійсно використовувалося в рекламі Фото: Public Domain

Під час виходу на міжнародний ринок Маріані зіштовхнувся з однією проблемою — і річ зовсім не в тому, що вино містило кокаїн. Основна проблема полягала в тому, що кокаїну в ньому було замало. А тому хіміку довелося переглянути рецепт і збільшити вміст кокаїну з 6 до 7,2 мг на унцію тому, що в Америці звикли до того, що кокаїнові напої мають сильнішу дію.

Популярність вина Vin Mariani призвела до того, що багато хто захотів урвати і свій шматочок пирога. У результаті хімік і лікар, полковник Джон Пембертон, який пристрастився до морфію, намагаючись полегшити болі від поранень, отриманих під час Громадянської війни, створив свою копію вина Маріана, вона отримала назву французьке вино з коки Пембертона.

У 1886 році в Атланті та окрузі Фултон набули чинності заборонні постанови і Пембертону довелося переглянути рецепт вина. І, ні, з рецепта не прибрали кокаїн, тоді його довелося зробити безалкогольним — вино в рецепті замінили газованою водою. Саме в цей момент і народилася відома в усьому світі Coca-Cola. Приблизно в 1903 році з рецепта прибрали кокаїн і народився рецепт тієї газованої води, яку ми знаємо і сьогодні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що сталося з мозком мишей, які пили Coca-Cola два місяці.