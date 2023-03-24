Свидетели перемен или потерянное поколение: кто такие Альфа и какое будущее их ждет в дальнейшем

К поколению Альфа относятся люди, родившиеся с 2010 года и теперь исследователи спорят о том, какое будущее им уготовано.

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Мир уже пережил рождение бэби-бумеров, поколения Х, миллениалов и поколения Z. Теперь же наступает рассвет нового грядущего поколения — поколения Альфа. Некоторые исследователи уверены, что они станут свидетелями больших перемен, тогда как другие считают, что это поколение, увы, будет утеряно, пишет IFLScience.

К поколению Альфа относятся люди, которые родились с 2010 года, а следовательно всю свою жизнь они буквально провели в цифровом мире. Теперь это поколение на всех парах мчится в свое неопределенное будущее, но никто из исследователей пока не способен описать каким оно будет — так или иначе они, вероятно, станут свидетелями глобальных изменений.

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А пока история поколения Альфа лишь пишется, можно взглянуть на другие поколения и то, как сложилась их история.

Бэби-бумеры

1946 — 1964 годы

Это поколение родилось во время резкого роста рождаемости после Второй мировой войны. На фоне холодной войны, им пришлось стать свидетелями масштабных культурных изменений, вызванных подъемом капитализма и индивидуализма.

Ситуация в разных уголках мира, конечно, отличалась, однако в целом этот период считается благополучным — отмечается рост уровня жизни, а также более высокий уровень образования. Исследователи считают, что этот период можно назвать эпохой Вудстока, войны во Вьетнаме и противозачаточных таблеток. Однако либеральные взгляды все же не смогли задержаться надолго, а потому бумеры теперь рассматриваются как консервативное поколение, заложившее основы современного мира, как хорошие, так и не очень, и последних — больше.

Поколение Х

1965 — 1980 годы

По сути, это поколение является первым, выросшим со смутным представление о компьютерных технологиях, хотя годы их становления и не были связаны с Интернетом. Детство этого поколения пришлось на шаткие экономические времена, а потому в юности их считали пресыщенными и недовольными. Сегодня же это поколение живет в относительном достатке в сравнении с более молодыми поколениями.

Исследователи отмечают, что, по сути, это поколение, которое некогда считалось мятежым, теперь эффективно правит миром.

Миллениалы

1981 — 1996 годы

Поколение выросшее на рубеже тысячелетий, а потому их ранняя жизнь была относительно безтехнологичной, однако они также стали первым поколением, которое выросло в эпоху Интернета.

Исследователи отмечают, что о миллениалах стоит думать, как о переходном поколении между старым аналоговым миром и нынешним гипер-онлайн цифровым миром. Считается, что становление этого поколения было весьма неопределенным, ведь на этот период пришлись террористические атаки, а также финансовый кризис 2008 года.

Одной из удивительных особенностей этого поколения является тот факт, что с возрастом оно не стало более консервативным. Стереотипно это поколение, которое положило начало Facebook, носило узкие джинсы, а теперь над ним смеются за то, что оно не понимает тенденций TikTok.

Поколение Z

конец 1990-х — начало 2010-х годов

До сих пор продолжаются споры о том, когда начинается отсечка между миллениалами и поколением Z. Исследователи отмечают, что годы становления этого поколения были насыщены Интернетом и компьютерными технологиями гораздо больше, чем у миллениалов. Именно поэтому их также часто называют "цифровыми аборигенами", которые способны избежать пороков секса, наркотиков и алкоголя, с которыми ранее ассоциировались подростки. Однако они испытывают некую тягу к вейпингу и травкемарихуане.

Как и миллениалы, они более либеральны, чем предыдущие поколения и открыты к новым социальным тенденциям. Кроме того, у них наблюдается тенденция к ухудшения психического здоровья, а некоторые исследования свидетельствует о том, что это поколение предрасположено к всплескам тревоги и депрессии.

Поколение Альфа

с 2010 года

Большинство представителей этого поколения еще не достигли подросткового возраста, а потому сложно сказать, какие характеристики или события будут определять их взрослую жизнь. Сегодня исследователи могут лишь отметить, что это поколение является детьми миллениалов и полностью погружено в эпоху Интернета.

Предполагается, что именно они станут наиболее технологически подкованным поколением, а продолжительность их жизни будет больше, чем у других поколений. Кроме того, ожидается, что они столкнуться в временным падением уровня рождаемости, геополитических сдвигов и экономической неопределенности.

Кроме того, исследователи полагают, что последствия COVID-19 и его наследие в мире, в виде снижения уровня образования и последующий рост бедности, могут привести к тому, что Альфа могут в дальнейшем стать "потерянным поколением".

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