Свідки змін чи втрачене покоління: хто такі Альфа і яке майбутнє на них чекає надалі

До покоління Альфа належать люди, які народилися з 2010 року і тепер дослідники сперечаються про те, яке майбутнє їм забезпечене.

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Світ уже пережив народження бебі-бумерів, покоління Х, міленіалів і покоління Z. Тепер настає світанок нового покоління — покоління Альфа. Деякі дослідники впевнені, що вони стануть свідками великих змін, тоді як інші вважають, що це покоління, на жаль, буде втраченим, пише IFLScience.

До покоління Альфа належать люди, які народилися з 2010 року, а відтак усе своє життя вони буквально провели у цифровому світі. Тепер це покоління з усіх сил мчить у своє невизначене майбутнє, але ніхто з дослідників поки не здатний описати, яким воно буде — так чи інакше вони, мабуть, стануть свідками глобальних змін.

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А доки історія покоління Альфа лише пишеться, можна поглянути на інші покоління і те, як склалася їхня історія.

Бебі-бумери

1946 — 1964 роки

Це покоління народилося під час різкого зростання народжуваності після Другої світової війни. На тлі холодної війни їм довелося стати свідками масштабних культурних змін, викликаних підйомом капіталізму та індивідуалізму.

Ситуація у різних куточках світу, звичайно, відрізнялася, проте загалом цей період вважається благополучним — відзначається зростання рівня життя, а також вищий рівень освіти. Дослідники вважають, що цей період можна назвати епохою Вудстоку, війни у В'єтнамі та протизаплідних пігулок. Проте ліберальні погляди все ж таки не змогли затриматися надовго, а тому бумери тепер розглядаються як консервативне покоління, що заклало основи сучасного світу, як хороші, так і не дуже, і останніх — більше.

Покоління Х

1965 — 1980 роки

По суті, це покоління є першим, що виросло з невиразним уявлення про комп'ютерні технології, хоча роки їх становлення і не були пов'язані з Інтернетом. Дитинство цього покоління припало на хиткі економічні часи, а тому в юності їх вважали пересиченими та незадоволеними. Сьогодні ж це покоління живе у відносному достатку порівняно з молодшими поколіннями.

Дослідники зазначають, що, по суті, це покоління, яке колись вважалося заколотним, тепер ефективно керує світом.

Міленіали

1981 — 1996 роки

Покоління, що виросло на рубежі тисячоліть, а тому їхнє раннє життя було відносно безтехнологічним, проте вони також стали першим поколінням, яке виросло в епоху Інтернету.

Дослідники зазначають, що про міленіалів варто думати, як про перехідне покоління між старим аналоговим світом та нинішнім гіперонлайн цифровим світом. Вважається, що становлення цього покоління було невизначеним, адже на цей період припали терористичні атаки, а також фінансова криза 2008 року.

Однією з дивовижних рис цього покоління є той факт, що з віком воно не стало більш консервативним. Стереотипно це покоління, яке започаткувало Facebook, мало вузькі джинси, а тепер над ним сміються за те, що воно не розуміє тенденцій TikTok.

Покоління Z

кінець 1990-х — початок 2010-х років

Досі точаться суперечки про те, коли починається відсікання між міленіалами та поколінням Z. Дослідники зазначають, що роки становлення цього покоління були насичені Інтернетом та комп'ютерними технологіями набагато більше, ніж у міленіалів. Саме тому їх часто називають "цифровими аборигенами", які здатні уникнути пороків сексу, наркотиків і алкоголю, з якими раніше асоціювалися підлітки. Однак вони відчувають якусь тягу до вейпінгу та марихуани.

Як і міленіали, вони ліберальніші, ніж попередні покоління, і відкриті до нових соціальних тенденцій. Крім того, у них спостерігається тенденція до погіршення психічного здоров'я, а деякі дослідження свідчать про те, що це покоління схильне до сплесків тривоги та депресії.

Покоління Альфа

з 2010 року

Більшість представників цього покоління ще не досягли підліткового віку, а тому складно сказати, які характеристики чи події визначатимуть їхнє доросле життя. Сьогодні дослідники можуть лише зазначити, що це покоління є дітьми міленіалів і повністю занурене в епоху Інтернету.

Передбачається, що саме вони стануть найбільш технологічно обізнаним поколінням, а тривалість їхнього життя буде більшою, ніж у інших поколінь. Крім того, очікується, що вони зіткнуться з тимчасовим падінням рівня народжуваності, геополітичних зрушень та економічної невизначеності.

Крім того, дослідники вважають, що наслідки COVID-19 та його спадщина у світі, у вигляді зниження рівня освіти та подальше зростання бідності, можуть призвести до того, що Альфа можуть надалі стати "втраченим поколінням".

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