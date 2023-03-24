Идеальная глазунья. В водах океана бродит медуза, похожая на жареное яйцо (фото)

В диаметре эти удивительные существа максимум достигают 35 сантиметров, а обитают в западной части Атлантического, Средиземного и Тихого океанов.

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В своем стремлении отыскать внеземную жизнь человечество тратит сотни миллионов долларов на космические полеты и развитие этой области. Однако ученые уверены, чтобы увидеть нечто удивительное и необычное достаточно лишь поглубже заглянуть в океан, пишет IFLScience.

Например, в западной части Атлантического, Средиземного и Тихого океанов можно обнаружить удивительное существо, так напоминающее идеально приготовленную на завтрак глазунью.

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Медузы Cotylorhiza tuberculata, или как их еще называют медузы-глазуньи, привлекают внимание своим необычным видом. Чего только стоит их форма. Визуально они в действительности напоминают жареное яйцо: круглый плоский диск и более яркое оранжевое возвышение в середине — чем не идеальная форма?

Однако если повнимательнее приглядеться к медузе-глазунье, можно заметить, что цвет ее диска вовсе не белый, как у настоящей яичницы, а немного желто-коричневатый с зеленым оттенком, а сам желток скорее оранжево-коричневый. Однако в целом она весьма похожа на глазунью.

Медузы яичницы, как правило, достигают в диаметре 10-35 сантиметров, а периметр их диска разделен на 16 равных долей, которые в свою очередь разделены еще на более чем сотню долей. Эти удивительные существа относятся к отряду Корнеротов (Rhizostomeae), а основной особенностью этого вида считается то, что у них нет щупалец по краю самого зонтика. Впрочем, в нижней центральной части зонтика медузы-глазуньи все же имеют толстые щупальца, которые, по сути, являются ротовыми лопастями. Их длина, как правило, не превышает нескольких десятков сантиметров. В общей сложности ротовых лопастей насчитывается 8, а покрыты они короткими отростками, на концах которых размещены белые и голубые шарики. Именно из-за этого их порой также называют кудрявыми медузами.

Медузы-глазуньи достигают 35 см в диаметре Фото: Sspopov/Shutterstock

Любопытно, что медузы-глазуньи способны не только дрейфовать, но и двигаться самостоятельно. Как правило, они предпочитают плавать в открытом море или в прибрежных водах, так они проводят время в поисках субстрата, в котором смогло бы развиваться их потомство в зимние месяцы в виде полипов.

Считаются, что яд медуз-глазуний безвреден для человека, несмотря на то, что у них все же имеются стрекательные клетки. Исследователи отмечают, что сила яда кудрявых медуз вовсе невелика, а потому потому прикосновение к ним максимум может обернуться легким жжением. Однако в некоторых случаях у человека все же может развиться аллергическая реакция — в таком случае врачи советуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Кроме того, ученые отмечают, что в самых редки случаях прикосновение к медузе-глазунье может привести к сенсибилизации, в результате чего у человека может развиться аллергия на морепродукты.

Еще одним любопытным моментом из жизни этих медуз является тот факт, что крабы часто используют их в качестве транспорта для передвижения. Они забираются на не жалящие концы медуз и катаются автостопом по всему океану.

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