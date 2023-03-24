Ідеальна оката яєчня. У водах океану бродить медуза, схожа на смажене яйце (фото)

У діаметрі ці дивовижні істоти максимум досягають 35 сантиметрів, а мешкають у західній частині Атлантичного й Тихого океанів і в Середземному морі.

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У своєму прагненні знайти позаземне життя людство витрачає сотні мільйонів доларів на космічні польоти й розвиток цієї галузі. Проте вчені впевнені, щоб побачити щось дивовижне та незвичайне, достатньо лише глибше заглянути в океан, пише IFLScience.

Наприклад, у західній частині Атлантичного й Тихого океанів і в Середземному морі можна виявити дивовижну істоту, яка так нагадує ідеально приготовану на сніданок окату яєчню.

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Медузи Cotylorhiza tuberculata, або як їх називають медузи-яєчні, привертають увагу своїм незвичайним виглядом. Чого тільки варта їхня форма. Візуально вони насправді нагадують смажене яйце: круглий плоский диск і яскравіше помаранчеве піднесення в середині — чим не ідеальна форма?

Однак якщо уважніше придивитися до медузи-яєчні, можна помітити, що колір її диска зовсім не білий, як у справжньої яєчні, а трохи жовто-коричневий із зеленим відтінком, а сам жовток скоріше оранжево-коричневий. Проте загалом вона дуже схожа на окату яєчню.

Медузи-яєчні, як правило, досягають у діаметрі 10-35 сантиметрів, а периметр їхнього диска розділений на 16 рівних часток, які, зі свого боку, розділені ще на більш ніж сотню часток. Ці дивовижні істоти належать до ряду Коренеротів (Rhizostomeae), а основною особливістю цього ряду вважається те, що вони не мають щупалець по краю самої парасольки. Втім, у нижній центральній частині парасольки медузи-яєчні все ж таки мають товсті щупальця, які, по суті, є ротовими лопатями. Їхня довжина, як правило, не перевищує кількох десятків сантиметрів. Загалом ротових лопатей налічується 8, а вкриті вони короткими відростками, на кінцях яких розміщені білі та блакитні кульки. Саме через це їх часом також називають кучерявими медузами.

Медузи-яєчні досягають 35 см у діаметрі Фото: Sspopov/Shutterstock

Цікаво, що медузи-яєчні здатні не тільки дрейфувати, а й рухатися самостійно. Як правило, вони воліють плавати у відкритому морі або прибережних водах, так вони проводять час у пошуках субстрату, де змогло б розвиватися їхнє потомство в зимові місяці у вигляді поліпів.

Вважається, що отрута медуз-яєчень нешкідлива для людини, попри те, що в них все ж таки є жалкі клітини. Дослідники відзначають, що сила отрути кучерявих медуз зовсім невелика, тому дотик до них максимум може обернутися легким печінням. Однак у деяких випадках у людини все ж таки може розвинутись алергічна реакція — у такому разі лікарі радять негайно звернутися за медичною допомогою.

Крім того, вчені відзначають, що в окремих випадках дотик до медузи-яєчні може призвести до сенсибілізації, у результаті чого в людини може розвинутися алергія на морепродукти.

Ще одним цікавим моментом із життя цих медуз є той факт, що краби часто використовують їх як транспорт для пересування. Вони залізають на кінці медуз, що не жалять, і катаються автостопом по всьому океану.

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