Со времен Великой Цзинь. Археологи обнаружили богато украшенную гробницу в Китае

В китайской провинции Шаньси археологам удалось обнаружить очень дорого украшенную каменную гробницу времен династии Цзинь.

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Раскопки провели археологи из Института археологии провинции Шаньси вблизи деревни Дунфеншань. Обнаруженную гробницу датируют периодом правления династии Цзинь, официально известной как Великая Цзинь, пишет HeritageDaily.

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Государство Цзинь появилось из-за восстания, разразившегося в 1115 году против династии Ляо. Его возглавил вождь чжурчжэнов Ваньянь Агуда (также известного как Тайцзу). В течение своего правления чжурченцы Цзинь быстро адаптировались к китайским обычаям и даже укрепили Большую стену для защиты от монголов. Кроме того, благодаря их содействию совершенствовалось изучение и развитие точных наук, а также возродилось конфуцианство.

Династия продолжала править, пока девятый и последний император, Айцзун, не совершил самоубийство, повесившись, чтобы не попасть в плен к монголам.

Археологи обнаружили кирпичную гробницу квадратной формы, построенную из резного кирпича, имитирующего дерево. Они обнаружили основную погребальную камеру, к которой ведет ступенчатый проход через коридор от запечатанного дверного проема.

В китайской провинции Шаньси археологам удалось обнаружить очень дорого украшенную каменную гробницу времен династии Цзинь Фото: Shanxi Provincial Institute of Archaeology

Длина погребальной камеры составляет примерно 2 метра с каждой стороны и достигает 3,4 метра в высоту, образуя восьмиугольную крышу из 13 уложенных под наклоном слоев кирпича.

На северной стене камеры изображены ворота, по бокам от которых видно изображения мужчины и женщины, сидящих за столами на орнаментированных резных стульях. Мужчина изображен с козлиной бородкой и одет в платье с поясом на талии, а женщина — в двубортное платье со сложенными в рукавах руками.

На западной и восточной стенах расположены решетчатые панели или двери, на нижней перегородке которых вырезаны цветы. Верхние части панелей имеют разные узоры вогнутой, восьмиугольной или равномерной квадратной формы.

В найденном помещении находились три захоронения: маленького ребенка и двоих взрослых, умерших в возрасте от 50 до 60 лет

В найденном помещении находились три захоронения: маленький ребенок и двое взрослых, умерших в возрасте от 50 до 60 лет. Рядом исследователи нашли фарфоровые миски, кувшины, лампу и поливные горшки.

Также нашли свидетельство о покупке земли, сделанное из кирпича, с каллиграфической надписью, которая примерно переводится как "Деревня Ван" с именами "Гункао и Минчан". Экспертиза сертификата датирует его примерно 1190–1196 годами н.э. во время правления императора Чжанцзуна из династии Цзинь.

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