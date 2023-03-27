Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

З часів Великої Цзінь. Археологи виявили багато оздоблену гробницю в Китаю

династія Цзінь, Велика Цзінь, китай, гробниця, поховання, останки, археологія, розкопки, історія, історія китай
Фото: Shanxi Provincial Institute of Archaeology | У китайській провінції Шаньсі археологам вдалося виявити вельми дорого прикрашену муровану гробницю часів династії Цзінь.

У китайській провінції Шаньсі археологам вдалося виявити вельми дорого прикрашену муровану гробницю часів династії Цзінь.

Related video

Розкопки провели археологи з Інституту археології провінції Шаньсі поблизу села Дунфеншань. Знайдену гробницю датують періодом правління династії Цзінь, офіційно відомої як Велика Цзінь, пише HeritageDaily.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Держава Цзінь з'явилася через повстання, що вибухнуло у 1115 році проти династії Ляо. Його очолив вождь чжурчженів Ваньянь Агуда (також відомого як Тайцзу). Протягом свого правління чжурченці Цзінь швидко адаптувалися до китайських звичаїв і навіть зміцнили Велику стіну для захисту від монголів. Окрім цього, завдяки їхньому сприянню вдосконалювалося вивчення та розвиток точних наук, а також відродилося конфуціанство.

Династія продовжувала правити, поки дев'ятий і останній імператор, Айцзун, не вчинив самогубство, повісившись, щоб не потрапити в полон до монголів.

Археологи виявили цегляну гробницю квадратної форми, збудовану з різьбленої цегли, що імітує дерево. Вони знайшли основну поховальну камеру, до якої веде ступінчастий прохід через коридор від запечатаного дверного отвору.

династія Цзінь, Велика Цзінь, китай, гробниця, поховання, останки, археологія, розкопки, історія, історія китай Fullscreen
У китайській провінції Шаньсі археологам вдалося виявити вельми дорого прикрашену муровану гробницю часів династії Цзінь.
Фото: Shanxi Provincial Institute of Archaeology

Довжина поховальної камери становить приблизно 2 метри з кожного боку і сягає 3,4 метри у висоту, утворюючи восьмикутний дах із 13 укладених під нахилом шарів цегли.

На північній стіні камери зображені ворота, з обох боків від яких знаходиться видно чоловіка і жінку, що сидять за столами на орнаментованих різьблених стільцях. Чоловік зображений з цапиною борідкою і вбраний у сукню з поясом на талії, а жінка — у двобортну сукню зі складеними в рукавах руками.

На західній та східній стінах розташовані ґратчасті панелі або двері, на нижній перегородці яких вирізьблені квіти. Верхні частини панелей мають різноманітні візерунки увігнутої, восьмикутної або рівномірної квадратної форми.

династія Цзінь, Велика Цзінь, китай, гробниця, поховання, останки, археологія, розкопки, історія, історія китай Fullscreen
У знайденому приміщені знаходилися три поховання: маленької дитини та двох дорослих, які померли у віці від 50 до 60 років

У знайденому приміщені знаходилися три поховання: маленької дитини та двох дорослих, які померли у віці від 50 до 60 років. Поруч дослідники знайшли порцелянові миски, глечики, лампу та полив'яні горщики.

Також знайшли свідоцтво про купівлю землі, зроблене з цегли, з каліграфічним написом, який приблизно перекладається як "Село Ван" з іменами "Гункао і Мінчан". Експертиза сертифіката датує його приблизно 1190-1196 роками н.е. під час правління імператора Чжанцзуна з династії Цзінь.

Раніше Фокус писав про скарб династії Мін. Фігурка Будди-немовля ставить під сумнів історію Австралії.