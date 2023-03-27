З часів Великої Цзінь. Археологи виявили багато оздоблену гробницю в Китаю

У китайській провінції Шаньсі археологам вдалося виявити вельми дорого прикрашену муровану гробницю часів династії Цзінь.

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Розкопки провели археологи з Інституту археології провінції Шаньсі поблизу села Дунфеншань. Знайдену гробницю датують періодом правління династії Цзінь, офіційно відомої як Велика Цзінь, пише HeritageDaily.

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Держава Цзінь з'явилася через повстання, що вибухнуло у 1115 році проти династії Ляо. Його очолив вождь чжурчженів Ваньянь Агуда (також відомого як Тайцзу). Протягом свого правління чжурченці Цзінь швидко адаптувалися до китайських звичаїв і навіть зміцнили Велику стіну для захисту від монголів. Окрім цього, завдяки їхньому сприянню вдосконалювалося вивчення та розвиток точних наук, а також відродилося конфуціанство.

Династія продовжувала правити, поки дев'ятий і останній імператор, Айцзун, не вчинив самогубство, повісившись, щоб не потрапити в полон до монголів.

Археологи виявили цегляну гробницю квадратної форми, збудовану з різьбленої цегли, що імітує дерево. Вони знайшли основну поховальну камеру, до якої веде ступінчастий прохід через коридор від запечатаного дверного отвору.

У китайській провінції Шаньсі археологам вдалося виявити вельми дорого прикрашену муровану гробницю часів династії Цзінь. Фото: Shanxi Provincial Institute of Archaeology

Довжина поховальної камери становить приблизно 2 метри з кожного боку і сягає 3,4 метри у висоту, утворюючи восьмикутний дах із 13 укладених під нахилом шарів цегли.

На північній стіні камери зображені ворота, з обох боків від яких знаходиться видно чоловіка і жінку, що сидять за столами на орнаментованих різьблених стільцях. Чоловік зображений з цапиною борідкою і вбраний у сукню з поясом на талії, а жінка — у двобортну сукню зі складеними в рукавах руками.

На західній та східній стінах розташовані ґратчасті панелі або двері, на нижній перегородці яких вирізьблені квіти. Верхні частини панелей мають різноманітні візерунки увігнутої, восьмикутної або рівномірної квадратної форми.

У знайденому приміщені знаходилися три поховання: маленької дитини та двох дорослих, які померли у віці від 50 до 60 років

У знайденому приміщені знаходилися три поховання: маленької дитини та двох дорослих, які померли у віці від 50 до 60 років. Поруч дослідники знайшли порцелянові миски, глечики, лампу та полив'яні горщики.

Також знайшли свідоцтво про купівлю землі, зроблене з цегли, з каліграфічним написом, який приблизно перекладається як "Село Ван" з іменами "Гункао і Мінчан". Експертиза сертифіката датує його приблизно 1190-1196 роками н.е. під час правління імператора Чжанцзуна з династії Цзінь.

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