Прошел более 8 000 км. Смертоносный циклон "Фредди" побил сразу несколько рекордов

Исследователи полагают, что он может стать самым сильным и продолжительным штормом за всю историю наблюдений.

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Сверхмощный циклон "Фредди" впервые был назван 6 февраля после своего формирования у северного побережья Австралии. С тех пор он прошел более 8 000 километров, пересек весь Индийский океан и трижды обрушился на сушу, пишет Space.

Масштабы смертоносного циклона оказались настолько велики, что теперь исследователи предполагают, что за свою, по меркам циклонов, продолжительную жизнь он успел побить сразу несколько умопомрачительных рекордов. Во-первых, он, возможно, стал самым сильным за всю историю наблюдений, во-вторых, самым продолжительным из когда-либо зарегистрированных.

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Известно, что в общей сложности циклон "Фредди" прошел путь в 8 000 километров через южную часть Индийского океана в юго-восточную Африку. Согласно данным Всемирной метеорологический ассоциации (WMA), силы циклона "Фредди" наконец-то начали иссякать, и теперь он, похоже, затухает.

Островам Маврикий и Реюньон удалось избежать прямого столкновения с "Фредди", однако он все же частично повредил местную инфраструктуру. 21 февраля циклон впервые вышел на сушу и бороздил просторы островного государства Мадагаскар. Спустя пару дней циклон обрушился на берег в Мозамбике, а затем ненадолго вернулся в море, где вновь задел Мадагаскар, развернулся и вновь сосредоточился на Мозамбике, попутно зацепив Малави и Зимбабве.

Исследователи отмечают, что из-за циклона "Фредди" минимум 148 человек погибли, 19 считаются пропавшими без вести. Однако Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) число жертв, вероятно, возрастет.

Также известно, что смертоносный циклон обрушил на сушу невероятное количество осадков, что привело к оползням и наводнениям, в результате которых пришлось эвакуировать десятки тысяч людей. Еще одним последствием штормов также стала эпидемия холеры, вспыхнувшая в Малави. Так, данные WMA свидетельствуют о том, что в одном только южном Мозамбике "Фредди" обрушил на сушу количество осадков, вдвое большее годового, а в Малави выпало около 0,5 м дождя всего за трое суток.

В настоящий момент циклон вернулся в море и исследователи ожидают, что в ближайшее время он все же затихнет.

В общей сложности циклон "Фредди" реодолел расстояние в 8000 км Фото: Wikimedia/NASA/NOAA

Рекорды

Данные о рекордах еще необходимо проверить, однако исследователи полагают, что циклон "Фредди" побил сразу несколько из них.

Во-первых, он стал самым долгоживущим тропическим циклоном за всю историю наблюдений и просуществовал не менее 35 дней. Предыдущим рекордсменом считает тайфун "Джон", который кружил над Тихим океаном в течение 31 дня в 1994 году.

Во-вторых, за свою продолжительную жизнь "Фредди" высвободил колоссальное количество энергии. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), к 23 февраля циклон уже имел индекс ACE 66, что делает его самым мощным циклоном из когда-либо наблюдаемых в Южном полушарии. А к 12 марта индекс "Фредди" уже составил ACE 86, что сделало его самым энергичным тропическим циклоном за всю историю наблюдений. Предыдущим рекордсменом считался ураган "Айок", индекс которого в 2006 году составил ACE 85,2.

Циклон "Фредди" побил сразу несколько рекордов

Почему "Фредди" продержался так долго?

Исследователи полагают, что циклон "Фредди" столь долго бродил по Индийскому океану, потому что за свою жизнь он претерпел сразу несколько периодов укрепления, когда окружающие погодные фронты усиливали скорость ветра, после того, как шторм начинал стихать.

Данные NOAA предполагают, что тропический циклон пережил, как минимум, четыре подобных периода, что также является рекордом за всю историю наблюдений. Однако исследователи также отмечают, что потребуется больше исследований, чтобы разобраться в феномене "Фредди".

Ранее Фокус писал о том, что циклон "Фредди" бродит по Индийскому океану, обрушивая ливни то тут, то там.