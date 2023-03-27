Пройшов понад 8000 км. Смертоносний циклон "Фредді" встановив одразу декілька рекордів

Дослідники вважають, що він може стати найсильнішим і найтривалішим штормом за всю історію спостережень.

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Надпотужний циклон "Фредді" вперше було названо 6 лютого після його формування біля північного узбережжя Австралії. Відтоді він пройшов понад 8 000 кілометрів, перетнув весь Індійський океан і тричі падав на сушу, пише Space.

Масштаби смертоносного циклону виявилися настільки великими, що тепер дослідники припускають, що за своє, за мірками циклонів, тривале життя він встиг побити відразу кілька запаморочливих рекордів. По-перше, він, можливо, став найсильнішим за всю історію спостережень, по-друге, найтривалішим із коли-небудь зареєстрованих.

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Відомо, що загалом циклон "Фредді" пройшов шлях у 8 000 кілометрів через південну частину Індійського океану до південно-східної Африки. За даними Всесвітньої метеорологічної асоціації (WMA), сили циклону "Фредді" нарешті почали вичерпуватися, і тепер він, схоже, згасає.

Островам Маврикій і Реюньйон вдалося уникнути прямого зіткнення з "Фредді", проте він все ж таки частково пошкодив місцеву інфраструктуру. 21 лютого циклон вперше вийшов на сушу та борознив простори острівної держави Мадагаскар. Через кілька днів циклон впав на берег Мозамбіку, а потім ненадовго повернувся в море, де знову зачепив Мадагаскар, розвернувся і знову зосередився на Мозамбіку, по дорозі зачепивши Малаві та Зімбабве.

Дослідники зазначають, що через циклон "Фредді" щонайменше 148 людей загинули, 19 вважаються зниклими безвісти. Проте Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) кількість жертв, ймовірно, зросте.

Також відомо, що смертоносний циклон скинув на сушу неймовірну кількість опадів, що призвело до зсувів та повеней, внаслідок яких довелося евакуювати десятки тисяч людей. Ще одним наслідком штормів також стала епідемія холери, яка спалахнула в Малаві. Так, дані WMA свідчать про те, що в одному тільки південному Мозамбіку "Фредді" скинув на сушу кількість опадів, удвічі більшу за середню річну, а в Малаві випало близько 0,5 м дощу всього за три доби.

Зараз циклон повернувся в море і дослідники очікують, що найближчим часом він все ж таки затихне.

Загалом циклон "Фредді" подолав відстань у 8000 км. Фото: Wikimedia/NASA/NOAA

Рекорди

Дані про рекорди ще необхідно перевірити, проте дослідники вважають, що циклон "Фредді" побив одразу декілька із них.

По-перше, він став найдовготривалішим тропічним циклоном за всю історію спостережень і проіснував не менше 35 днів. Попереднім рекордсменом вважається тайфун "Джон", який кружляв над Тихим океаном протягом 31 дня у 1994 році.

По-друге, за своє тривале життя "Фредді" звільнив колосальну кількість енергії. За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA), до 23 лютого циклон вже мав індекс ACE 66, що робить його найпотужнішим циклоном з усіх, що коли-небудь спостерігалися у Південній півкулі. А до 12 березня індекс "Фредді" вже становив ACE 86, що зробило його найенергійнішим тропічним циклоном за всю історію спостережень. Попереднім рекордсменом вважався ураган "Айок", індекс якого у 2006 році становив ACE 85,2.

Циклон "Фредді" побив одразу кілька рекордів

Чому "Фредді" протримався так довго?

Дослідники вважають, що циклон "Фредді" так довго блукав Індійським океаном, тому що за своє життя він зазнав відразу кілька періодів зміцнення, коли навколишні погодні фронти посилювали швидкість вітру, після того, як шторм починав послаблюватися.

Дані NOAA припускають, що тропічний циклон пережив як мінімум чотири подібні періоди, що також є рекордним за всю історію спостережень. Однак дослідники зазначають, що знадобиться більше досліджень, щоб розібратися у феномені "Фредді".

Раніше Фокус писав про те, що циклон "Фредді" блукає Індійським океаном, обрушуючи зливи то тут, то там.