Разбитое сердце. Потеря партнера может стать смертным приговором для мужчин, - исследование

Тщательно отслеживая состояние здоровья почти миллиона датских пожилых людей в течение шести лет, исследователи обнаружили ужасающую реальность гендерного разрыва в риске смертности среди овдовевших людей.

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Трагедия потери партнера может оказать разрушительное воздействие на здоровье и благополучие человека, особенно мужчин, говорится в новом исследовании, проведенном в Дании. Исследование показало, что мужчины, потерявшие любимую жену, подвержены гораздо большему риску скоропостижной смерти, чем женщины. Тщательно отслеживая состояние здоровья почти миллиона датских пожилых людей в течение шести лет, исследователи обнаружили, что когда мужчина в возрасте от 65 до 69 лет теряет свою партнершу, вероятность его смерти в течение года возрастает на 70% по сравнению с его не овдовевшими сверстниками. В то же время у оставшихся в живых жен риск смертности возрастает на 27%. Автор исследования, Александрос Кациферис, может предложить лишь несколько теорий, почему существует такое гендерное несоответствие, пишет UPI.

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Докторант секции эпидемиологии факультета общественного здравоохранения Копенгагенского университета, признал, что для точного ответа на вопрос о причинах этой тревожной тенденции просто не хватает данных. Причины остаются окутанными тайной, что оставляет мало места для доверия к любому объяснению. Однако Кациферис предложил проблеск понимания, предположив, что, возможно, пожилые вдовы лучше приспособлены к тому, чтобы справиться с горем и стрессом, которые возникают при потере супруга.

"Они лучше переносят шок, включая трудности, связанные с уходом за больным мужем, а также все потребности и причуды, предшествующие кончине мужа. С другой стороны, физическое и эмоциональное здоровье мужчин зависит от готовности их супруги заботиться о них", – добавил он. Поэтому, когда спутница жизни мужа перестает заботиться о нем, часто наступает трагический исход.

В ходе исследования Кациферис и его коллеги изучили группу людей в возрасте 65 лет и старше, средний возраст которых составлял от 73 до 75 лет. Среди этой группы 55% составляли женщины и более 8% пережили потерю супруга в течение исследуемого периода. Однако в процентном соотношении тех, кто потерял своего партнера, наблюдался заметный гендерный разрыв: если среди мужчин чуть более 6% участников потеряли своих жен, то среди женщин этот показатель подскочил до 10%. В среднем, когда их супруги ушли из жизни, им было от 77 до 79 лет. Исследовательская группа тщательно отслеживала два важнейших показателя здоровья людей, переживших утрату: количество денег, потраченных ими на медицинское обслуживание в течение трех лет после утраты, и риск смерти после утраты в ходе исследования. Полученные результаты проливают свет на последствия потери супруга для здоровья и благополучия пожилых людей.

Анализ расходов на здравоохранение стал отрезвляющим исследованием финансового бремени, которое ложится на выживших супругов после потери партнера. Исследователи изучили любые изменения в расходах на уход на дому, госпитализацию, рецептурные препараты и первичное медицинское обслуживание среди примерно половины вдов и вдовцов. Стоит отметить, что данный анализ расходов не ограничивался расходами, которые покрываются национальной системой здравоохранения Дании.

Результаты выявили интересную тенденцию: в то время как расходы на здравоохранение увеличились для всех людей, переживших утрату супруга, в течение года после потери супруга, этот рост был гораздо более резким среди мужчин, независимо от их возраста на момент потери. Только среди тех, кто пережил утрату в возрасте 85 лет и старше, медицинские расходы мужчин и женщин были примерно одинаковыми.

Исследование также показало, что риск смерти после потери супруга у женщин повышается только в том случае, если они относительно молоды, в возрасте от 65 до 69 лет. В таких случаях риск смерти возрастает на 27%. Однако если на момент потери супруга женщине было 70 лет или больше, то риск смерти у нее был либо не выше, чем у женщин, не овдовевших, либо даже несколько ниже. Эти данные рисуют суровую картину того, как разрушительно сказывается потеря супруга на физическом и финансовом здоровье оставшихся в живых партнеров.

В отличие от женщин, мужчины сталкиваются с другой реальностью, когда речь идет о супружеской потере. Согласно исследованию, мужья, потерявшие своих жен в возрасте от 65 до 84 лет, подвергались повышенному риску смерти. Только среди мужчин в возрасте 85 лет и старше риск смерти несколько снизился.

К сожалению, не существует однозначного решения многогранной проблемы улучшения здоровья и продолжительности жизни переживших супругов. Кациферис подчеркнул необходимость услуг по уходу за больными, помощи по уходу на дому, социального взаимодействия и усилий по предотвращению изоляции после потери супруга. Эти услуги могут стать спасательным кругом для тех, кто переживает физические и эмоциональные последствия потери супруга.

Кациферис подчеркнул исключительную важность поддержки психического здоровья в решении многогранной и сложной проблемы повышенного риска смертности среди переживших утрату супругов.

Доктор Мохана Карлекар, известный руководитель отделения паллиативной медицины в Медицинском центре Университета Вандербильта, подтвердила, что горе – это вполне реальный и всеобъемлющий опыт как для мужчин, так и для женщин. Она объяснила, что оно может привести к тревоге, депрессии и физическим проявлениям, таким как головные боли, боли в суставах и бессонница.

Тем не менее, она подчеркнула, что женщины, как правило, более общительны и готовы говорить о своих эмоциях, в то время как мужчины, ухаживающие за больными, как правило, более уединены и реже обращаются за поддержкой. Она считает, что мы как общество должны ценить человека и принять главный принцип паллиативной медицины – обеспечение благополучия тех, кто пережил смерть.

"Мы не можем недооценивать важность поддержки скорбящих, будь то братья и сестры, друзья или члены общины", – подчеркнула Карлекар. Она поделилась историей о пациенте, который внезапно умер в возрасте 78 лет после падения с лестницы, оставив семью в шоке. Однако, встретившись с семьей и проведя беседу, Карлекар смогла оказать поддержку, и вдова сейчас чувствует себя намного лучше благодаря тому, что у нее есть община людей, которые приходят проведать ее. "Наличие сообщества имеет значение", – подытожила Карлекар.

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