Розбите серце. Втрата партнера може стати смертним вироком для чоловіків, — дослідження

Ретельно відстежуючи стан здоров'я майже мільйона данських людей похилого віку протягом шести років, дослідники виявили жахливу реальність гендерного розриву в ризиках смертності серед овдовілих людей.

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Трагедія втрати партнера може мати руйнівний вплив на здоров'я та благополуччя людини, особливо чоловіків, йдеться у новому дослідженні, проведеному в Данії. Дослідження показало, що чоловіки, які втратили кохану дружину, схильні до набагато більшого ризику раптової смерті, ніж жінки. Ретельно відслідковуючи стан здоров'я майже мільйона данських людей похилого віку протягом шести років, дослідники виявили, що коли чоловік віком від 65 до 69 років втрачає свою партнерку, ймовірність його смерті протягом року зростає на 70% порівняно з його однолітками. У той же час у жінок, які залишилися живими, ризик смертності зростає на 27%. Автор дослідження, Олександрос Кациферіс, може запропонувати лише кілька теорій, чому існує така ґендерна невідповідність, пише UPI.

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Докторант секції епідеміології факультету громадської охорони здоров'я Копенгагенського університету визнав, що для точної відповіді на питання про причини цієї тривожної тенденції просто не вистачає даних. Причини залишаються таємничими, що залишає мало місця для довіри до будь-якого пояснення. Однак Кациферіс запропонував проблиск розуміння, припустивши, що, можливо, літні вдови краще пристосовані до того, щоб упоратися з горем і стресом, які виникають при втраті чоловіка.

"Вони краще переносять шок, враховуючи труднощі, пов'язані з доглядом за хворим чоловіком, а також всі потреби і примхи, що передують смерті чоловіка. З іншого боку, фізичне та емоційне здоров'я чоловіків залежить від готовності їхньої дружини піклуватися про них", — додав він. Тому коли супутниця життя чоловіка перестає піклуватися про нього, часто настає трагічний результат.

У процесі дослідження Кациферіс та його колеги вивчили групу людей віком 65 років та старше, середній вік яких становив від 73 до 75 років. Серед цієї групи 55% становили жінки та понад 8% пережили втрату чоловіка протягом досліджуваного періоду. Однак у відсотковому співвідношенні тих, хто втратив свого партнера, спостерігався помітний гендерний розрив: якщо серед чоловіків трохи більше 6% учасників втратили своїх дружин, серед жінок цей показник підскочив до 10%. У середньому, коли їхнє подружжя пішло з життя, їм було від 77 до 79 років. Дослідницька група ретельно відстежувала два найважливіші показники здоров'я людей, які пережили втрату: кількість грошей, витрачених ними на медичне обслуговування протягом трьох років після втрати, та ризик смерті після втрати під час дослідження. Отримані результати проливають світло на наслідки втрати чоловіка для здоров'я та благополуччя людей похилого віку.

Аналіз витрат на охорону здоров'я став протверезним дослідженням фінансового тягаря, який лягає на подружжя, що вижило, після втрати партнера. Дослідники вивчили будь-які зміни у витратах на догляд вдома, госпіталізацію, рецептурні препарати та первинне медичне обслуговування серед приблизно половини вдів та вдівців. Варто зазначити, що аналіз витрат не обмежувався витратами, які покриваються національною системою охорони здоров'я Данії.

Результати виявили цікаву тенденцію: у той час як витрати на охорону здоров'я збільшилися для всіх людей, які пережили втрату чоловіка, протягом року після втрати чоловіка, це зростання було набагато різкішим серед чоловіків, незалежно від їх віку на момент втрати. Тільки серед тих, хто пережив втрату у віці 85 років і більше, медичні витрати чоловіків та жінок були приблизно однаковими.

Дослідження також показало, що ризик смерті після втрати чоловіка у жінок підвищується лише в тому випадку, якщо вони відносно молоді, віком від 65 до 69 років. У такому разі ризик смерті зростає на 27%. Однак якщо на момент втрати чоловіка жінці було 70 років або більше, то ризик смерті у неї був не вище, ніж у жінок, які не овдовіли, або навіть трохи нижче. Ці дані малюють сувору картину того, як руйнівно позначається втрата чоловіка на фізичному і фінансовому здоров'ї партнерів, що залишилися в живих.

На відміну від жінок, чоловіки стикаються з іншою реальністю, коли йдеться про подружню втрату. Згідно з дослідженням, чоловіки, які втратили своїх дружин віком від 65 до 84 років, зазнавали підвищеного ризику смерті. Лише серед чоловіків віком 85 років і старших ризик смерті дещо знизився.

На жаль, не існує однозначного вирішення багатогранної проблеми поліпшення здоров'я і тривалості життя подружжя, що пережило. Кациферіс наголосив на необхідності послуг з догляду за хворими, допомоги з догляду вдома, соціальної взаємодії та зусиль щодо запобігання ізоляції після втрати чоловіка. Ці послуги можуть стати рятівним колом для тих, хто переживає фізичні та емоційні наслідки втрати чоловіка.

Кациферіс підкреслив виняткову важливість підтримки психічного здоров'я у вирішенні багатогранної і складної проблеми підвищеного ризику смертності серед подружжя, що пережило втрату.

Докторка Мохана Карлекар, відомий керівник відділення паліативної медицини в Медичному центрі Університету Вандербільта, підтвердила, що горе – це реальний і всеосяжний досвід як для чоловіків, так і для жінок. Вона пояснила, що воно може призвести до тривоги, депресії та фізичних проявів, таких як головний біль, біль у суглобах та безсоння.

Тим не менш, вона підкреслила, що жінки, як правило, більш товариські і готові говорити про свої емоції, у той час як чоловіки, які доглядають хворих, як правило, більш усамітнені і рідше звертаються за підтримкою. Вона вважає, що ми як суспільство маємо цінувати людину та прийняти головний принцип паліативної медицини – забезпечення благополуччя тих, хто пережив смерть.

"Ми не можемо недооцінювати важливість підтримки скорботних, чи то брати і сестри, друзі чи члени громади", — наголосила Карлекар. Вона поділилася історією про пацієнта, який раптово помер у віці 78 років після падіння зі сходів, залишивши сім'ю у шоці. Однак, зустрівшись із сім'єю та провівши розмову, Карлекар змогла надати підтримку, і вдова зараз почувається набагато краще завдяки тому, що вона має громаду людей, які приходять провідати її. "Наявність спільноти має значення", — підсумувала Карлекар.

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