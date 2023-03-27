Потные люди могут быть полезны: ученые выяснили, что запах пота может быть "лечебным"

Запах пота неприятен, но может быть полезным для посторонних. Согласно последним исследованиям, ваша потливость может облегчать социальную тревогу у других людей.

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Потливость часто является результатом нервозности или беспокойства, но шведские ученые обнаружили, что люди с социальной тревожностью могут уменьшить свои симптомы, вдыхая запах тела других людей во время прохождения обычной терапии осознанности. В опубликованном исследовании пот из подмышек собирался у добровольцев, которые смотрели веселые или страшные фильмы, включая "Каникулы мистера Бина", "Сестричка, действуй" и "Проклятие". В исследовании приняли участие 48 женщин с социальной тревожностью, некоторые из которых находились в помещении без запахов пота, в то время как другие подвергались его воздействию, пишет Social Care Today.

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Исследователи обнаружили, что у женщин, прошедших сеанс медитации под воздействием запаха пота, социальная тревожность снизилась на 39%, в то время как у тех, кто не ощущал запаха тела, показатели тревожности снизились на 17%. По словам ученых, похоже, что существует связь между человеческим потом и реакцией на лечение, хотя для подтверждения этой связи необходимы дополнительные исследования.

В ходе исследования эксперты предположили, что пот, выделяемый при просмотре фильмов разных жанров, может по-разному влиять на лечение социальной тревожности, однако результаты показали одинаковый эффект.

Ведущий исследователь Элиза Винья из Каролинского института в Стокгольме заявила: "Пот, выделяемый во время счастья, имел такой же эффект, как и пот, выделяемый после просмотра страшного фильма. Это говорит о том, что может существовать общее влияние хемосигналов, содержащихся в поте, на реакцию человека на лечение".

Эффект может быть вызван простым воздействием присутствия другого человека, но это необходимо проверить. В настоящее время ученые проводят повторное исследование с аналогичным дизайном, но с использованием пота людей, смотрящих эмоционально нейтральные документальные фильмы.

Социальная тревога – это психическое расстройство, характеризующееся чрезмерным беспокойством по поводу социальных ситуаций. Существует несколько методов лечения этого состояния, включая когнитивно-поведенческую терапию, направленную самопомощь и антидепрессивные препараты.

Число людей, страдающих от этого расстройства, значительно увеличилось в связи с пандемией COVID-19. В прошлом году Всемирная организация здравоохранения сообщила о 25-процентном росте распространенности тревоги и депрессии, особенно среди молодежи.

Ранее Фокус писал о том, что произойдет, если человек перестанет потеть. Желание избавится от этой неприятно пахнущей субстанции может быть чреватым.