Спітнілі люди можуть бути корисні: вчені з'ясували, що запах поту може бути "цілющим"

Запах поту неприємний, але може бути корисним для сторонніх. Згідно з останніми дослідженнями, ваша пітливість може полегшувати соціальну тривогу в інших людей.

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Пітливість часто є результатом нервозності чи занепокоєння, але шведські вчені виявили, що люди із соціальною тривожністю можуть зменшити свої симптоми, вдихаючи запах тіла інших людей під час проходження звичайної терапії свідомості. В опублікованому дослідженні піт з пахв збирався у добровольців, які дивилися веселі чи страшні фільми, включаючи "Канікули містера Біна", "Сестро, дій" та "Прокляття". У дослідженні взяли участь 48 жінок із соціальною тривожністю, деякі з яких перебували у приміщенні без запахів поту, тоді як інші зазнавали його впливу, пише Social Care Today.

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Дослідники виявили, що у жінок, які пройшли сеанс медитації під впливом запаху поту, соціальна тривожність знизилася на 39%, тоді як у тих, хто не відчував запаху тіла, показники тривожності знизилися на 17%. За словами вчених, схоже, що існує зв'язок між людським потом та реакцією на лікування, хоча для підтвердження цього зв'язку потрібні додаткові дослідження.

Під час дослідження експерти припустили, що піт, який виділяється під час перегляду фільмів різних жанрів, може по-різному впливати на лікування соціальної тривожності, проте результати показали однаковий ефект.

Провідна дослідниця Еліза Вінья з Каролінського інституту в Стокгольмі заявила: "Піт, що виділяється під час щастя, мав такий самий ефект, як і піт, що виділяється після перегляду страшного фільму. Це говорить про те, що може існувати загальний вплив хемосигналів, що містяться в поті, на реакцію людини на лікування”.

Ефект може бути викликаний простою дією присутності іншої людини, але це необхідно перевірити. Зараз вчені проводять повторне дослідження з аналогічним дизайном, але з використанням поту людей, які дивляться емоційно-нейтральні документальні фільми.

Соціальна тривога — це психічний розлад, що характеризується надмірним занепокоєнням щодо соціальних ситуацій. Існує кілька методів лікування цього стану, включаючи когнітивно-поведінкову терапію, спрямовану на самодопомогу та антидепресивні препарати.

Кількість людей, які страждають на цей розлад, значно збільшилося у зв'язку з пандемією COVID-19. Минулого року Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про 25-відсоткове зростання поширеності тривоги та депресії, особливо серед молоді.

Раніше Фокус писав про те, що станеться, якщо людина перестане потіти. Бажання позбутися цієї неприємно пахнучої субстанції може бути небезпечним.