Глубоководный монстр или игрушка. Репутация ученых висит на волоске из-за редкой акулы-гоблина (фото)

Нешуточный скандал разгорелся в научном сообществе из-за редкого обитателя глубин океана, выброшенного на берег пляжа в Греции.

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Эта история началась еще в 2020 году, когда Яннис Пападакис заявил о том, что на берегу одного из пляжей Греции ему удалось обнаружить останки чрезвычайно редкого глубоководного существа — акулы-гоблина, пишет The New Daily.

Заявление Пападакиса было подтверждено соответствующими фото, которые тут же попали к группе местных ученых и стали основой для их статьи, где говорилось об открытии рядя новых видов в Средиземном море. Основная проблема заключалась в том, что все открытие буквально было построено на фотографии и кратком описании, предоставленном Пападакисом.

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Отметим, что акула-гоблин в действительности существует и обитает в глубоких водах, однако познания ученых в отношении этого вида весьма скудны, поскольку представители этого вида встречаются крайне редко. По данным международной организации Oceana, занимающейся защитой Мирового океана, большинство информации, которая есть у ученых о данном виде, была получена в результате случайного вылова акул во время рыбного промысла других видов.

Сравнение образца акулы-гоблина, найденного на острове Анафи в Греции, и молодой самки, найденной в Японии Фото: Giannis Papadakis/Nicholas Straube

В то же время важно понимать, что если находка Пападакиса подлина, она фактически станет первым задокументированным случаем обнаружения акулы-гоблина в Средиземном море.

Впрочем, некоторые исследователи все же усомнились в подлинности находки и для этого есть сразу несколько причин. По словам автора книги "Акулы мира" Дэвида Эберта, найденный образец был слишком мал, а его жабры не выглядели так, "будто они на самом деле открыты". Более того, эксперта насторожило то, что ученые не провели надлежащего осмотра, а сами останки не выглядят "естественными".

Ученым потребовалось два года, чтобы собрать доказательства и наконец-то опубликовать комментарий, оспаривающий открытие. В заявлении говорилось, что у них есть сомнения относительно подлинности образца. Во-первых, у образца отсутствовали зубы, во-вторых, плавники были слишком закруглены, в-третьих, количество жаберных щелей не соответствовало тому, которое, как правило, наблюдается у акул-гоблинов.

В ответ на критику исследователи из Греции изменили свои первоначальные утверждения и сообщили, что размер образца, найденного на пляже, на самом деле достигал всего 18 см, а не 76, как было заявлено изначально. А потому ученые предположили, что Пападакису на самом деле удалось обнаружить эмбрион, а не сформированную особь.

Впрочем, подобные заявления лишь раззадорили ученое сообщество, а потому исследователи по всему миру лишь с большим рвением принялись искать несостыковки. Например, по словам независимого исследователя акул Юргена Поллерспека, эмбрион такого размера попросту был бы нежизнеспособным.

Ситуация накалилась до предела, когда в Сети появилось фото пластиковой акулы-гоблина, проданной итальянским производителем игрушек DeAgostini. По словам Поллерспека, сходство игрушки и образца, найденного Пападакисом оказалось "поразительным". В результате морские экологи пришли к выводу, что изначальное фото акулы на пляже в Греции на самом деле является ничем иным, как пластиковой игрушкой.

По словам исследователя разложения пластика в Университете Дьюка Джоан Сайп, вполне вероятно, что изначальный образец был всего лишь игрушкой, однако ученые не могут утверждать что-либо наверняка без прямого осмотра останков.

Последней каплей в споре стал тот факт, что изначальная статья была отозвана на прошлой неделе. Исследователи полагают, что данный шаг может быть истолкован лишь как "признание ошибки". Однако никаких комментариев со стороны издателей или ученых, увы, не поступало. По словам Поллерспека, данная ситуация лишь вскрыла проблемы "научной экспертной оценки", а вся ответственность лежит лишь на редакторе журнала и рецензентах.

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