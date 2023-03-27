Глибоководний монстр чи іграшка. Репутація вчених висить на волосині через рідкісну акули-гобліна (фото)

Неабиякий скандал спалахнув у науковій спільноті через рідкісного мешканця глибин океану, викинутого на берег пляжу в Греції.

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Ця історія почалася ще 2020 року, коли Янніс Пападакіс заявив про те, що на березі одного з пляжів Греції він виявив рештки надзвичайно рідкісної глибоководної істоти — акули-гобліна, пише The New Daily.

Заява Пападакіса була підтверджена відповідними фото, які відразу потрапили до групи місцевих вчених і стали основою для їх статті, де йшлося про відкриття нових видів у Середземному морі. Основна проблема полягала в тому, що все відкриття було буквально побудоване на фотографії та короткому описі, наданому Пападакісом.

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Зазначимо, що акула-гоблін насправді існує і мешкає в глибоких водах, проте пізнання вчених щодо цього виду дуже мізерні, оскільки представники цього виду зустрічаються дуже рідко. За даними міжнародної організації Oceana, що займається захистом Світового океану, більшість інформації, яка є у вчених про цей вид, була отримана в результаті випадкового вилову акул під час рибного промислу інших видів.

Порівняння зразка акули-гобліна, знайденого на острові Анафі у Греції, та молодої самки, знайденої в Японії Фото: Giannis Papadakis/Nicholas Straube

Водночас важливо розуміти, що якщо знахідка Пападакіса справжня, вона фактично стане першим задокументованим виявленням акули-гобліна в Середземному морі.

Втім, деякі дослідники все ж таки засумнівалися в справжності знахідки й для цього є відразу кілька причин. За словами автора книги "Акули світу" Девіда Еберта, знайдений зразок був занадто малий, а його зябра не виглядали так, "ніби вони насправді відкриті". До того ж експерта насторожило те, що вчені не провели належного огляду, а самі останки не виглядають "природними".

Вченим знадобилося два роки, щоб зібрати докази й нарешті опублікувати коментар, який оскаржує відкриття. У заяві йшлося, що вони мають сумніви щодо справжності зразка. По-перше, у зразка були відсутні зуби, по-друге, пливці були надто закруглені, по-третє, кількість зябрових щілин не відповідала тому, що, як правило, спостерігається в акул-гоблінів.

У відповідь на критику дослідники з Греції змінили свої первісні твердження і повідомили, що розмір зразка, знайденого на пляжі, насправді сягав лише 18 см, а не 76, як було заявлено спочатку. Тому вчені припустили, що Пападакісу насправді вдалося виявити ембріон, а не сформовану особину.

Втім, подібні заяви лише розбурхали вчену спільноту, а тому дослідники з усього світу лише з більшою запопадливістю почали шукати розбіжності. Наприклад, за словами незалежного дослідника акул Юргена Поллерспека, ембріон такого розміру був би просто нежиттєздатним.

Ситуація максимально загострилася, коли в мережі з'явилося фото пластикової акули-гобліна, проданої італійським виробником іграшок DeAgostini. За словами Поллерспека, подібність іграшки та зразка, знайденого Пападакісом, виявилася "разючою". В результаті морські екологи дійшли висновку, що початкове фото акули на пляжі в Греції насправді є нічим іншим, як пластиковою іграшкою.

За словами дослідниці розкладання пластику в Університеті Дьюка Джоан Сайп, цілком імовірно, що початковий зразок був лише іграшкою, проте вчені не можуть стверджувати будь-що без прямого огляду останків.

Останньою краплею у суперечці став той факт, що початкова стаття була відкликана минулого тижня. Дослідники вважають, що цей крок може бути витлумачений лише як "визнання помилки". Проте жодних коментарів з боку видавців чи вчених, на жаль, не надходило. За словами Поллерспека, ця ситуація лише розкрила проблеми "наукової експертної оцінки", а вся відповідальність лежить на редакторі журналу та рецензентах.

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