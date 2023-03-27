Наводнение в день Святой Люции: катастрофа, изменившая территорию Европы

Разрушительная природа воды хорошо известна во всем мире — многие прибрежные города и регионы часто страдают от наводнений. Хотя многие города имеют защиту от разрушительных потоков, однако так было не всегда.

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Одним из самых опасных наводнений в истории является катастрофа 14 декабря 1287 года. В результате этой катастрофы погибли около 80 тысяч человек, а множество деревень и городов исчезли с лица Земли, сообщают Ancient Origins.

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Из-за своего расположения Нидерланды известны как страна каналов и островков: достаточно только сказать, что к началу 21 века более 50% территории страны находились ниже уровня моря. Несмотря на успех в возвращении территорий, современная карта страны сильно отличается от той, которая была до Наводнения в день Святой Люции 1287 года.

Это же событие привело к расцвету Амстердама, небольшого села, которое благодаря наводнению стало прибрежным и теперь является столицей страны Фото: Wikimedia Commons

Штормовой прилив в Северном море, а именно он спровоцировал печально известное наводнение, представляет большую угрозу. Ужасный шторм совпал с приливами, и в результате огромные участки суши затопило. Низкие песчаные отмели и прибрежные дюны не выдержали большой волны и были размыты. Как следствие, Флевонское озеро, которое соединялось с морем узким проливом, превратилось в залив Зюдерзе, известный как Южное море. Окрестные земли были затоплены, а уцелевшие села пришлось эвакуировать.

География побережья изменилась, что принесло в Нидерланды хаос: уцелевшие города находились в совершенно новом положении. Залив Зюдерзе простирался на 100 километров вглубь суши, а торговые города на берегах бывшей реки Влие пришли в упадок, поскольку наводнение полностью уничтожило эту реку.

После потопа святой Люсии внимание сместилось к реке Эйссел, на которой возникли новые торговые города, такие как Кампен, Девентер или Дусбург. Это же событие привело к расцвету Амстердама, небольшого села, которое благодаря наводнению стало прибрежным и теперь является столицей страны.

География побережья изменилась, что принесло в Нидерланды хаос: уцелевшие города находились в совершенно новом положении Фото: Wikimedia Commons

В соседней Фризии катастрофа была еще хуже: из-за наводнения многие небольшие острова, ранее населявшие жители, просто исчезли. Также пострадали Германия и Англия, многие города и деревни внезапно затопило, а в некоторых случаях изменилась география побережья. К примеру, торговый порт Нью-Ромни вдруг стал городом без выхода к морю: шторм заилил гавань и опрокинул соседнюю реку почти на 25 километров к западу.

Похожая история произошла с Гастингсом и Данвичем — из-за шторма эти города потеряли свои выходы к морю.

Ранее Фокус рассказывал о катаклизме, когда-то приведшем человечество к грани вымирания.

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